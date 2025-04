Pháp luật Công an Nghệ An bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm, súng ná gây náo loạn trong đêm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân tại địa bàn huyện Nam Đàn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Hưng

Trước đó, rạng sáng 9/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn nhận được tin báo tại xóm Hồng Minh, xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn có một nhóm thanh niên hơn 10 đối tượng tụ tập, trên tay cầm hung khí đi nhiều xe máy kẹp ba đi trên Quốc lộ 46 từ thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên lên huyện Nam Đàn trong tình trạng phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, dàn thành hàng ngang và la hét, bấm còi.

Khi đi đến xóm Hồng Minh, xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn, các đối tượng trên sử dụng kiếm, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai bia... đuổi đánh một số thanh niên tại địa bàn phải bỏ chạy. Đáng nói, các đối tượng đã làm hư hỏng một số tài sản của người dân, sau đó lên xe máy bỏ đi. Vụ việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hung khí mà các đối tượng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác đã vào cuộc điều tra, xác minh. Ngày 10/4, lực lượng chức năng bắt giữ 11 đối tượng gây ra vụ việc nêu trên, gồm: Vũ Hoàng Anh (SN 2007), Nguyễn Tú Hoàng (SN 2007), đều trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Công Minh (SN 2008), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 2010), đều trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; Phan Văn Hoàng (SN 2006), Lê Tiến Dũng (SN 2010), Nguyễn Duy Mạnh (SN 2009),Trần Quang Huy (SN 2007), Phạm Mạnh Cường (SN 2008), đều trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; Vương Việt Đức (SN 2008) và Nguyễn Huy Hợp (SN 2008), đều trú tại xã Nghi Liên, TP. Vinh. Tang vật thu giữ gồm 6 xe mô tô, 10 điện thoại di động, 2 kiếm, 2 súng ná bắn đạn bi, vỏ chai bia các loại...

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trên mạng xã hội trước đó nên đã lên kế hoạch, tụ tập để “trả thù” các thanh thiếu niên khác. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.