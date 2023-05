Nghệ An xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành công văn triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số: PAR INDEX; SIPAS; PAPI năm 2023.

(Baonghean.vn) - Liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".