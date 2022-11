Nghệ An: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông do người dân phản ánh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Xử phạt các hành vi vi phạm Luật Giao thông qua những thông tin, hình ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và cá nhân, tổ chức cung cấp đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT mọi lúc, mọi nơi.

Nhiều thông tin phản ánh chính xác

Từ thông tin, hình ảnh phản ánh 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 1A được đăng tải trên Báo Nghệ An ngày 20/9, Phòng CSGT và Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp xác minh, xử lý.

Qua đó, xác minh xe mô tô BKS 37B3 - 145.71 do 2 nam thanh niên điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là của ông Đậu Xuân P. địa chỉ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, cho bà Hà Thị D. địa chỉ tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn thuê từ ngày 21/8/2022. Vì có việc riêng vào miền Nam nên bà D. đã để xe mô tô BKS 37B3 - 145.71 ở nhà.

Ngày 19/9/2022, Võ Thái S. (SN 2006) là con trai bà D. đã tự ý lấy xe mô tô trên đi và chở theo Nguyễn Văn Q. (SN 2004) địa chỉ xóm Trù Mét, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn. Khi điều khiển phương tiện đến Km 444, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (khu vực ngã ba Nam Cấm), Võ Thái S. đã có những hành vi: Lạng lách, đánh võng trên đường bộ ngoài đô thị; chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy. Ngoài ra, Võ Thái S. chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Từ kết quả xác minh, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt đối với Võ Thái S. và Nguyễn Văn Q. về những hành vi vi phạm nêu trên. Theo cán bộ Đội xử lý thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, căn cứ các Nghị định, độ tuổi, hành vi vi phạm nói trên, mức phạt là 8.900.000 đồng (nếu trên 18 tuổi, mức phạt gần 20 triệu đồng).

Trước đó, nhiều hình ảnh, clip vi phạm giao thông do người dân cung cấp, đăng tải trên mạng xã hội, cũng đã được lực lượng chức năng xử lý kịp thời như trường hợp Vũ Văn Ba (SN 1985, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), đối tượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 mang BKS 37A - 329.20 có hành vi lạng lách, đánh võng, đối đầu với các xe ngược chiều trên Quốc lộ 7A đoạn qua địa phận các xã Diễn Phúc, Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu vào lúc 13h ngày 24/8. Hay như trường hợp Trần Thanh Tùng, trú ở phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, điều khiển chiếc xe ô tô con màu đen, nhãn hiệu Mitsubishi, mang BKS 37K - 040.83, với hành vi vi phạm đi sai làn đường vào 21h tối ngày 17/9…

Đây chỉ là số ít trong nhiều vụ việc đã được xử lý sau khi lực lượng CSGT tiếp nhận thông tin, hình ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và cá nhân, tổ chức cung cấp. Ông L.Đ, trú ở huyện Diễn Châu, người ghi lại hình ảnh vi phạm giao thông trên đường và đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cho hay: “Việc cơ quan chức năng ghi nhận, xử lý sớm vi phạm giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đây là cách làm hay, tăng cường sự giám sát của người dân trong đấu tranh phòng ngừa những vi phạm về trật tự ATGT”.

Xác minh, xử lý nghiêm

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiện ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân chấp hành chưa đúng, chưa đầy đủ, thậm chí vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là tình trạng khi vắng mặt lực lượng chức năng thì phóng nhanh, vượt ẩu…, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, với mạng lưới giao thông rộng khắp như hiện nay, lực lượng chức năng, đặc biệt là CSGT khó có thể kiểm soát hết các hành vi vi phạm. Hệ thống camera phạt nguội cũng không thể phủ sóng tới tất cả các tuyến đường. Bởi vậy, việc Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT, trong đó có quy định, ngoài việc phát hiện, xử phạt trực tiếp các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, CSGT còn tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội sẽ khắc phục được cơ bản tư tưởng này của một số người dân.

Đặc biệt, quy định này sẽ nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, vì người tham gia giao thông không chỉ bị giám sát bởi lực lượng CSGT, mà còn bị sự giám sát của cộng đồng.

Theo Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, đây là một hình thức xử lý nguội mà lực lượng đã và đang áp dụng khá hiệu quả trong thời gian qua. "Chúng tôi rất hoan nghênh người dân đã và đang cùng lực lượng góp phần ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông, nâng cao ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ cho mọi người" - Thượng tá Nguyễn Nam Hồng cho biết.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm, lực lượng CSGT sẽ tiến hành xác minh, tra cứu thông tin để tìm chủ sở hữu phương tiện và mời đến làm việc, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời, triệt để nhằm răn đe người vi phạm nói riêng, cũng như giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói chung.

Qua các vụ việc đã xử lý, các lỗi vi phạm thường gặp chủ yếu lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường, làn đường… Đáng nói, cũng từ hình ảnh người dân cung cấp, cụ thể từ camera hành trình, camera an ninh của gia đình đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc xác minh, làm rõ phương tiện và người điều khiển trong trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Bởi vậy, cùng với việc lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, kịp thời xử lý hình ảnh có được sau khi tiếp nhận, cần có hình thức khuyến khích, khen thưởng cho người cung cấp những thông tin có giá trị... để tăng cường sự giám sát của người dân đối với các hành vi vi phạm trật tự ATGT, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.