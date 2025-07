Sức khỏe Nghệ An yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh nhanh chóng triển khai, hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử Sở Y tế Nghệ An yêu cầu 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai bệnh án điện tử trước ngày 31/8/2025.

Ngày 9/7, Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 2898 /SYT-VP Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2025 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bệnh án điện tử giúp truyền tải hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh từ xa ở Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Ảnh: Thành Chung

Bệnh án điện tử là hệ thống phần mềm được xây dựng theo xu hướng công nghệ 4.0 cho phép số hóa toàn bộ các thông tin về bệnh án, đơn thuốc, các kết quả chỉ định cận lâm sàng của bệnh nhân một cách chính xác và có hệ thống. Hệ thống này không chỉ đơn giản hóa các thủ tục hành chính mà còn giúp các bác sĩ, nhân viên y tế có thể theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi; có thể hội chẩn trực tiếp hoặc hội chẩn từ xa, giúp cho hiệu quả điều trị bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Với bệnh án điện tử, các thủ tục đăng ký khám bệnh của bệnh nhân, mọi thao tác đều có thể được sử dụng, hướng dẫn qua máy móc, bệnh nhân dễ dàng tra cứu, theo dõi kết quả, cập nhật tình trạng bệnh qua App điện thoại. Từ đó rút ngắn được thời gian chờ đợi khám, chữa bệnh.

Theo công văn, ngày 19/3/2025, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 911/KH-SYT về triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP của ngành Y tế Nghệ An năm 2025. Sở Y tế yêu cầu 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai bệnh án điện tử trước ngày 31/8/2025. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 26 đơn vị thẩm định đủ điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Tuy nhiên, hiện vẫn đang còn nhiều bệnh viện công lập chưa triển khai, bao gồm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, Bệnh viện Trường Đại học Y Vinh, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Công an tỉnh.

Các bệnh viện ngoài công lập chưa triển khai, gồm: Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Ngoại khoa 115, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Đa khoa Đông Âu, Bệnh viện Đa khoa Thái An, Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đa khoa An Phát, Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An.

Để đảm bảo triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đúng tiến độ được Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị Giám đốc các đơn vị khám, chữa bệnh chưa triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử đảm bảo hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 31/8/2025; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về tiến độ và chất lượng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

26 đơn vị đã thẩm định đủ điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để ký phụ lục hợp đồng với Bảo hiểm xã hội; đảm bảo hệ thống bệnh án điện tử vận hành ổn định, an toàn, bảo mật thông tin, và hỗ trợ liên thông dữ liệu theo quy định./.