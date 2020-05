Nghệ An yêu cầu các trường tiểu học tổ chức trở lại việc dạy học 2 buổi/ngày

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND tỉnh cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh đi học trở lại theo 2 mốc. Cụ thể, học sinh khối THCS, THPT đi học trở lại bắt đầu từ thứ Hai, ngày 27/4/2020; Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại bắt đầu từ thứ Hai, ngày 4/5/2020.

(Baonghean.vn)- Nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt và Nghệ An hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội thì Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ đầu tuần sau (27/4) sẽ cho học sinh trở lại trường học.

(Baonghean.vn) - Việc khảo sát ý kiến phụ huynh được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát động trong một thời gian ngắn đã nhận được hàng trăm nghìn ý kiến của phụ huynh trong toàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Đây là kết quả thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong ngày đầu tiên triển khai lấy ý kiến về thời gian đi học trở lại của học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số nội dung liên quan.