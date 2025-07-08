Chỉ đạo mới của Chính phủ về rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án tồn đọng
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 751 ký Văn bản số 117/CV-BCĐ751 đề nghị đề nghị Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án tồn đọng trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751.
Văn bản nêu: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, hồi sinh và đưa vào vận hành, hoạt động nhiều dự án quy mô lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công trình, dự án chưa được các cấp, ngành, các cơ quan đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, để tồn đọng, dừng thi công kéo dài gây thất thoát lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội.
Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu bỏ sót, không đưa vào danh mục báo cáo
- Rà soát chỉ đề xuất các dự án có khó khăn, vướng mắc sau khi có các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
- Đối chiếu các vấn đề của dự án để xác định chính xác tình huống pháp lý tương tự trường hợp quy định tại NQ170, nêu rõ điều khoản đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ đối với từng dự án cụ thể.
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu phát sinh các dự án khó khăn, vướng mắc tương tự như các dự án tại NQ170 sau thời hạn quy định nêu trên.
Phó Thủ tướng yêu cầu đối với các dự án không áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm rà soát, xác định rõ các trường hợp có thể áp dụng dự thảo Đề cương giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban chỉ đạo 751 để xử lý các dự án tồn đọng. Trường hợp cần bổ sung giải pháp khác, đề nghị nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng dự án, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó giải pháp nêu rõ vướng mắc pháp luật, thẩm quyền xử lý cụ thể. Kết quả rà soát báo cáo về Ban chỉ đạo 751 trước ngày 15 tháng 8 năm 2025 để tổng hợp, trình cấp thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương ban hành các Nghị quyết đối với cơ chế xử lý vướng mắc khó khăn cho dự án.
Thành lập Tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tại địa phương
Dự thảo Đề cương giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban chỉ đạo 751 đưa ra:
Nhóm giải pháp các dự án vướng mắc, khó khăn về quy hoạch gồm 2 giải pháp: Giải pháp số 01 - Đối với các dự án chưa có đầy đủ quy hoạch; Giải pháp số 2- Đối với các dự án vi phạm do chồng lấn giữa các quy hoạch.
Nhóm giải pháp xử lý các dự án BT gồm 8 giải pháp: Giải pháp 1- Đối với dự án BT có hợp đồng ký kết theo đúng quy định; Giải pháp 2- Đối với dự án BT có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị đầu tư; Giải pháp 3- Đối với hợp đồng BT có nội dung chưa phù hợp nhưng có thể sửa đổi, bổ sung; Giải pháp 4- Đối với dự án BT có nội dung hợp đồng BT chưa phù hợp nhưng không thể sửa đổi, bổ sung; Giải pháp 5- Đối với dự án BT đã ký kết hợp đồng BT nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng công trình BT; Giải pháp 6- Đối với dự án BT có phát sinh tăng tổng mức đầu tư; Giải pháp 7- Xử lý trường hợp nhà đầu tư ứng chi phí để giải phóng mặt bằng quỹ đất đối ứng; Giải pháp 8- Cho phép áp dụng quy định mới về loại hợp đồng BT tại Luật PPP để xử lý vướng mắc cho dự án BT chuyển tiếp.
Dự thảo Đề cương cũng đưa ra các giải pháp tháo gỡ đối với trường hợp dự án phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã triển khai đầu tư xây dựng khi chưa đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng và trường hợp dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chấp thuận hoặc cho phép đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư, nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.