Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Trong giai đoạn năm học 2020-2021 và 2024-2025, Nghệ An tiến hành sáp nhập, giảm 31 trường công lập; 200 điểm trường công lập mầm non và phổ thông; giảm 1 trung tâm tỉnh; giảm 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.