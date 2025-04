Nghệ An: Yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, chủ động rà soát và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2025.

Theo đó, ngày 3/4/2025, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận như sau:

Về kết quả đạt được trong quý I/2025:

Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về thực hiện kế hoạch năm 2025; thành lập các Tổ công tác, xây dựng và chỉ đạo kịch bản tăng trưởng năm 2025 theo mục tiêu được giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ.

Kinh tế quý I/2025 đạt kết quả tích cực:

+ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,00% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 27 của cả nước; cao hơn cùng kỳ năm 2024); trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,0%; khu vực dịch vụ tăng 7,02%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,02%.

+ Thu ngân sách Nhà nước thực hiện 6.311 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024 (thu nội địa thực hiện 5.954 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện 293,6 tỷ đồng).

+ Thu hút đầu tư: Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 6.719,6 tỷ đồng. Hoàn thành thủ tục và trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo: chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; tập trung triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở (đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa: 13.527 nhà; trong đó: xây mới 10.576 nhà, sửa chữa 2.951 nhà). Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024 -2025, Nghệ An giành được 96 giải (đứng thứ 5 toàn quốc), trong đó có 9 giải Nhất;…

Khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được thực hiện đảm bảo tốt.

Khó khăn, hạn chế:

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm chủ lực chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra;…

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công một số địa phương, đơn vị còn thấp;

Trong quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, một số cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Nhà nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2025:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động rà soát các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và các nhiệm vụ đột xuất; rà soát đánh giá kết quả đạt được, nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành gắn với trách nhiệm công vụ của từng tập thể, cá nhân.

Chủ động triển khai xây dựng Đề án chi tiết không tổ chức cấp huyện, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương;

Đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia và công tác thu - chi ngân sách;

Tập trung triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn;

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư;

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; chú trọng giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, không để tập trung đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến và kết luận về các nội dung khác thuộc thẩm quyền UBND tỉnh như: Dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho công tác định giá đất;

Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023 và 2024;

Dự kiến Danh mục và mức vốn bố trí các dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn được Trung ương bổ sung cân đối để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An.