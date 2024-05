Thời sự Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt..., Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

Các sở, ban, ngành có thủ tục hành chính nội bộ đã được công bố tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12 tháng 10 năm 2022; Công văn số 1927/VPCP-KSTT ngày 25/3/2024 về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ để đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ- TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch số 793/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025. Hoàn thành trước ngày 02/10/2024;

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Thanh

Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định quy định về thủ tục hành chính (TTHC) tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin để phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công;

Các sở, ban, ngành tập trung triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên rà soát tái cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2024 theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, rà soát, đánh giá cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm;

Tập trung triển khai thành công Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” phê duyệt kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí;Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng, cường đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết TTHC.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm;

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan liên quan tham mưu cấp thẩm quyền bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, trước mắt chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện tham mưu UBND tỉnh triển khai việc phối hợp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNElD là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử và việc nhân rộng triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNelD; thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh: