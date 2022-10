Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tâm: Trọn vẹn với đời, với khúc hát dân ca

NNƯT Nguyễn Thị Tâm: Tôi sinh ra trong gia đình bần nông ở làng Thanh La (nay là xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương). Mẹ tôi vất vả nhưng vẫn cố gắng cho tôi và các chị em được đi học. Năm lớp 8 khi đang học phổ thông thì Tỉnh đội Nghệ An về tuyển chọn văn công, tôi trúng tuyển và bỏ ngang việc học để đi phục vụ trong quân đội. Những năm từ 1969 – 1971, chiến tranh rất ác liệt. Để cổ vũ các lực lượng đang chiến đấu, bảo vệ ở các tuyến đường, đoàn văn công của chúng tôi đã tham gia biểu diễn tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó nhiều nhất là biểu diễn cho các lực lượng thanh niên xung phong. Có khi, biểu diễn ngay trên đường hành quân. Thời điểm vào đoàn, tôi còn trẻ, chưa được hát chính nhưng đó là những ngày tháng không thể nào quên. Hoạt động được 3 năm do đoàn văn công của Tỉnh đội Nghệ An không thuộc biên chế của quân khu nên sau đó giải tán. Điều kiện chúng tôi khi đó, có thể được biên chế nhiều đơn vị khác nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tôi xin về quê để được gần gia đình và chăm sóc mẹ.