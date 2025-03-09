Thời sự Nghị định mới của Chính phủ khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định mới về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định số 237/2025/NĐ-CP (ban hành vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, có hiệu lực ngày 1 tháng 9 năm 2025) đã sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP theo hướng bổ sung nguyên tắc thay đổi nghi thức lễ tang, cụ thể như sau:

"Điều 3. Nghi thức lễ tang

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang theo một trong các nghi thức sau:

a) Lễ Quốc tang.

b) Lễ tang cấp Nhà nước.

c) Lễ tang cấp cao.

d) Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

2. Việc thay đổi nghi thức lễ tang ngoài các trường hợp quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền."

Hạn chế rắc, rải vàng mã trong lễ tang

Nghị định 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP để phù hợp với các quy định liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm; đảm bảo vệ sinh môi trường; quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, cụ thể:

Trường hợp tổ chức Lễ viếng tại gia đình thì tùy theo phong tục địa phương và gia đình, thi hài người từ trần phải được khâm liệm vào linh cữu và bảo đảm vệ sinh, nhất là đối với người có bệnh lây nhiễm. Thời gian để linh cữu kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức Lễ an táng thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không rắc, rải các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng.

Hạn chế rắc, rải vàng mã trong lễ tang.

Khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng

Ngoài ra, để dần hình thành nét văn hóa văn minh, tiết kiệm trong lễ tang, Nghị định 237/2025/NĐ-CP bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 của Điều 4 về việc sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng như sau:

"6. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng.

Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị vòng hoa luân chuyển; trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ trắng "Kính viếng" dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị."

Bổ sung quy định tổ chức Lễ tang đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu, thôi chức do vi phạm

Nghị định 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang, trong đó có bổ sung quy định đối với trường hợp thôi chức vụ do vi phạm, khuyết điểm, cụ thể: Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước. Theo đó, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước: a) Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; b) Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; c) Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; d) Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đ) Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; e) Chánh án Toà án nhân dân tối cao; g) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; h) Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân; i) Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ nêu trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao; bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 34 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP như sau: Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp cao.

Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh trên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với trường hợp người từ trần là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước) được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.