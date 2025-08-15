Xã hội Điều đặc biệt về gia đình chiến sĩ công an được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Liệt sĩ Bùi Huy Giáp đã đi vào lịch sử như một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, sự kiên trung của người chiến sĩ Công an nhân dân. Tinh thần yêu nước của ông đã được tiếp nối ở thế hệ sau, viết tiếp câu chuyện tự hào về một gia đình cống hiến trọn vẹn cho đất nước.

Người chiến sĩ với bí danh Ba Lâm

Những ngày trung tuần tháng 8, người thân của liệt sĩ Bùi Huy Giáp quây quần bên nhau với niềm xúc động và tự hào khi liệt sĩ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Câu chuyện về người chiến sĩ quả cảm chịu đựng bao đau đớn, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc một lần nữa được kể lại…

Thượng tá Bùi Quang Vinh (thứ 4 từ trái sang), con trai liệt sĩ Bùi Huy Giáp nhận truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân dành cho người cha kính yêu của mình. Ảnh: Gia đình cung cấp

Mùa Thu năm 1945, khi cả dân tộc sục sôi trong khí thế Tổng khởi nghĩa, có một chàng trai trẻ xứ Nghệ cũng mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng. Tên anh là Bùi Huy Giáp. Từ những ngày đầu tiên tham gia hoạt động, anh đã xác định con đường đời mình gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, dấu chân của người chiến sĩ ấy in đậm trên nhiều vùng đất, từ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Vạn Kim cho đến Phó Ban Bảo vệ của Ty Công an Thanh Hóa. Đó là những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi, gan dạ, dâng hiến trọn vẹn cho lý tưởng cao đẹp.

Liệt sĩ Bùi Huy Giáp. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhưng Tổ quốc chưa trọn niềm vui độc lập, non sông vẫn còn chia cắt. Năm 1965, khi lời kêu gọi chi viện cho miền Nam vang lên, Bùi Huy Giáp, bí danh Ba Lâm, không một chút chần chừ, gác lại tình riêng, tạm biệt quê hương và những người thân yêu để dấn thân vào chiến trường khói lửa. Trong lòng người chiến sĩ ấy, tình yêu đất nước lớn hơn tất cả. Chuyến đi ấy không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một lời thề sắt son: chiến đấu để thống nhất non sông, để những đứa con, những thế hệ sau này không còn phải sống trong cảnh chiến tranh.

Tại tỉnh Mỹ Tho cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp), Phó Ban An ninh tỉnh Ba Lâm cùng đồng đội đã dũng cảm, mưu trí vượt qua những cuộc càn quét ác liệt của kẻ thù. Giữa lòng địch, ông và đồng đội âm thầm xây dựng cơ sở cách mạng, gieo mầm hy vọng cho một ngày mai chiến thắng. 3 năm hoạt động bí mật là 3 năm ông sống trong gian nan, hiểm nguy, nhưng trái tim người chiến sĩ ấy vẫn vẹn nguyên một niềm tin sắt đá.

Đồng chí Bùi Huy Giáp chụp ảnh cùng vợ con trước ngày vào Nam chiến đấu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Và rồi, thời khắc vĩ đại ấy đã đến. Rạng sáng ngày mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, khi những cánh mai, cánh đào còn chưa kịp khoe sắc, cũng là lúc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy bắt đầu. Ông Ba Lâm cùng 2 đồng đội của mình không may bị địch phát hiện, bao vây. Giữa mưa bom bão đạn, ông đã ra một quyết định dứt khoát: chỉ huy đồng đội rút lui để bảo toàn lực lượng, còn ông một mình chiến đấu ngoan cường. Tiếng súng của ông vang lên như một lời khẳng định về ý chí bất khuất của người cộng sản. Khi những viên đạn cuối cùng đã hết, ông đã kịp thời đốt sạch tài liệu, phá hủy máy điện đàm để bảo vệ bí mật của cách mạng đến cùng. Bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng không khuất phục, người chiến sĩ ấy đã hy sinh anh dũng.

Ông ra đi trong ngày đầu năm, góp vào mùa Xuân vĩnh cửu cho đất nước.

Niềm tự hào 3 thế hệ

Lòng yêu nước và niềm tự hào về liệt sĩ Bùi Huy Giáp được tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy trong huyết quản của thế hệ hậu sinh. Con trai và cháu trai của ông đều là những người lính xuất sắc, đang nối bước trên con đường phụng sự Tổ quốc.

Người con trai là Thượng tá Bùi Quang Vinh - nguyên Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhắc về bố, Thượng tá Bùi Quang Vinh không giấu nổi xúc động: “Ngày cha lên đường, tôi còn trong bụng mẹ. Khi tôi được 3 tuổi thì cha tôi hy sinh. Thiếu vắng người cha, một mình mẹ nuôi dạy 5 anh em, trong đó chị gái bị tàn tật, anh trai bị tai nạn chấn thương cột sống, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Qua những câu chuyện của mẹ, tôi rất tự hào về cha mình và coi cha là tấm gương để vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tự rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Đó cũng là lý do tôi chọn ngành Công an để cống hiến”.

Những hình ảnh trong quá trình gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ Bùi Huy Giáp. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau nhiều năm đau đáu ước nguyện tìm mộ cha, Thượng tá Bùi Quang Vinh biết được thông tin cha mình được phân công chi viện vào tỉnh Mỹ Tho (cũ), cử làm Phó Ban An ninh tỉnh. Năm 2007, với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) cùng các nhân chứng, ông đã tìm được phần mộ của cha mình và đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trong suốt quá trình công tác của mình, Thượng tá Bùi Quang Vinh có 3 lần lập thành tích đặc biệt xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công đột xuất 3 lần (trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đấu tranh chống tội phạm ma túy); nhận 12 Bằng khen; được nhiều lần tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Bộ Công an; được phong vượt cấp quân hàm 2 lần…

Thượng tá Bùi Quang Vinh. Ảnh: NVCC “ Qua những câu chuyện mẹ kể, tôi rất tự hào về cha mình và coi cha là tấm gương để vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tự rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Đó cũng là lý do tôi chọn ngành Công an để cống hiến. Thượng tá Bùi Quang Vinh

Tiếp bước hành trình đáng tự hào của thế hệ ông, cha, chàng thanh niên Bùi Trung Linh (sinh năm 1995 – cháu nội của liệt sĩ Bùi Huy Giáp, con trai Thượng tá Bùi Quang Vinh) đã sớm khẳng định mình bằng những thành tích cá nhân ấn tượng: Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử, giải Nhất tỉnh môn Lịch sử, là lớp trưởng chuyên Lịch sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, được kết nạp Đảng tại trường năm 18 tuổi; từng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo… Linh cũng là Á khoa khối C Học viện cảnh sát và hiện tại đang theo học chương trình tiến sĩ tại Nga.

Chia sẻ động lực trong học tập và rèn luyện, Bùi Trung Linh thổ lộ: Những câu chuyện về lịch sử, về cách mạng và về lòng yêu nước của thế hệ đi trước, sự hy sinh của ông nội và những thành tích của bố… đã tác động rất lớn đến tư tưởng và ý thức của em. Đó là động lực để em cố gắng phấn đấu, đặt mục tiêu được nối tiếp truyền thống gia đình, đứng vào hàng ngũ của lực lượng công an, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.