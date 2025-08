Thời sự Gặp mặt tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang CAND quê hương Nghệ An tại Hà Nội Ngày 3/8, Hội đồng hương Nghệ An tổ chức chương trình “Gặp mặt tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Công an nhân dân quê hương Nghệ An tại Hà Nội” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025); 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Đặng Ngọc Phấn

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Đình Tuyển - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Tạ Quang Ngọc - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; TS. Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Dự gặp mặt còn có hơn 50 tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Công an nhân dân quê Nghệ An đã và đang công tác, sinh sống tại Thủ đô Hà Nội.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đặng Ngọc Phấn

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó, chiến đấu, lập nên bao chiến công trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh; cố Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Quốc Hoàn - người đặt nền móng cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của ngành Công an.

Đồng chí Bùi Đình Long – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Ngọc Phấn

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Bùi Đình Long – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm 2025; tình hình mưa lũ và các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đồng chí Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Đặng Ngọc Phấn

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Hoàng Xuân Lương mong muốn tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang góp phần tích cực giáo dục truyền thống, giữ gìn hình ảnh, tư cách người cán bộ Công an theo 6 điều Bác Hồ dạy; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trên quê hương.

Đại tá, AHLĐ Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch Công ty 36, đơn vị tài trợ phát biểu. Ảnh: Đặng Ngọc Phấn

Thông qua chương trình, Thường trực Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã thống nhất giao Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng hương phối hợp với Câu lạc bộ Cựu Công an nhân dân người Nghệ An tại Hà Nội tổ chức thăm hỏi đồng đội, bà con bị thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Nguồn kinh phí do một số tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang CAND, các mạnh thường quân đóng góp.