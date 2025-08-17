Pháp luật Nghi gia chủ tán tỉnh vợ, người chồng gây án mạng sau bữa nhậu Cùng vợ đi vay tiền, Thanh được gia chủ mời ở lại uống rượu. Quá trình “chén chú chén anh”, vì nghi ngờ gia chủ có ý đồ xấu với vợ mình, Thanh đã lạnh lùng xuống tay giết người. Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã dìm thi thể nạn nhân xuống ao và xóa dấu vết hiện trường. Với tội ác trên, Thanh phải nhận bản án cao nhất.

Giết người sau khi vay tiền không thành

Những ngày đầu năm 2025, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì sự mất tích bí ẩn của ông Trần Văn D. (SN 1970, trú xã Phúc Sơn, nay là xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) khiến nhiều người lo lắng. Ông D. có vợ và 3 đứa con, nhưng trước khi xảy ra vụ mất tích thì người vợ và con út đã chuyển ra thuê trọ, vì vợ chồng có chút xích mích (2 người con đầu đều đã ra ở riêng).

Ngày 19/1/2025, cô con gái đã lấy chồng về thăm nhà bố mẹ đẻ nhưng không thấy bố đâu, kiểm tra đồ đạc trong nhà phát hiện có sự đảo lộn nên trình báo công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và phát hiện thi thể ông D. dưới ao nước gần nhà. Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân bị đè bằng tấm sắt và nhiều viên gạch. Xác định ban đầu đây là vụ án mạng, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ thủ ác.

Nguyễn Văn Thanh và vợ cùng hầu tòa. Ảnh: Trần Vũ

Không lâu sau, những đối tượng tình nghi đã được cơ quan điều tra triệu tập gồm Nguyễn Văn Thanh (SN 2004), Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2004, vợ Thanh) và Nguyễn Văn Chiến (SN 2010, em trai Thanh), tất cả đều trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn cũ, nay là xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Ban đầu, các đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng đến ngày 20/2/2025, Thanh đã đến công an xin đầu thú và khai báo hành vi giết ông D. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Anh cũng trình báo việc che giấu tội phạm. Từ đây, nguyên nhân vụ án được hé lộ.

Theo lời khai của các đối tượng, trưa 17/1/2025 Nguyễn Văn Thanh và vợ đến nhà ông D. vay tiền, thế chấp bằng xe máy. Sau khi xem xe ông D. chỉ cho vay 4 triệu đồng, nên vợ chồng Thanh không vay nữa. Sau đó, gia đình ông D. mời vợ chồng Thanh ở lại ăn cơm. Khi ông D. vào bếp để dọn cơm, Thanh ra sau chuồng lợn, còn Kim Anh ngồi ở phản gỗ đặt giữa sân. Lúc sau, Thanh nghe tiếng kêu của vợ nên ra hỏi, nhưng Kim Anh không nói gì.

Sau khi uống ít chén rượu, hai vợ chồng Thanh đi về. Trên đường về nhà, Kim Anh kể với chồng việc lúc nãy bị ông D. xô ngã, có ý đồ xấu. Nghe vậy, Thanh bực tức nên chiều cùng ngày đã cùng vợ quay lại nhà ông D. để “nói chuyện”. Đến nơi, Thanh ngồi uống rượu với ông D., còn Kim Anh ra về trước. Quá trình uống rượu, Thanh cho rằng ông D. có "nhiều lời nói xúc phạm" đến mình và vợ nên bực tức.

Gần 19h, thấy chồng chưa về nên Kim Anh nói em trai chồng là Nguyễn Văn Chiến đi xe đến đón Thanh về. Khi đến nơi, Chiến thấy anh mình và ông D. đang ngồi uống rượu. Lát sau, Nguyễn Văn Thanh bê mâm đồ ăn xuống nhà bếp. Nhìn thấy con dao, gã nảy sinh ý định đen tối. Thanh cầm dao đi lên, đứng sau lưng ông D. và thình lình chém một phát trúng vào đầu làm ông D. ngã úp mặt xuống đất. Chưa dừng lại, Thanh tiếp tục dùng dao chém 5 nhát vào vùng đầu khiến ông D. tử vong.

Thấy anh mình ra tay với ông D., Chiến hoảng sợ bỏ chạy liền bị Thanh đuổi theo, nắm lại. Thanh đe dọa em “mi chạy tau chém chết, lại đây đưa xác ông D. ra ao vứt”. Chiến đứng im và không nói gì. Sau đó, vì bị Thanh ép buộc nên Chiến đã tham gia khiêng thi thể ông D. ra ao. Sau đó, hai anh em Thanh đã lấy tấm sắt, các viên gạch đè lên cho thi thể nạn nhân chìm xuống ao.

Khi vào nhà, thấy bàn, nền xi măng dính máu, Thanh đã lấy giẻ lau sạch. Kẻ giết người còn lấy các giấy tờ như căn cước công dân, quyển sổ ghi chép và điện thoại đã bị dính máu đưa đi nơi khác đốt vì sợ bị phát hiện.

Sau khi về nhà, Thanh nói cho vợ biết việc đã sát hại ông D., đồng thời dặn vợ và em trai “giờ lỡ rồi, không được nói cho ai biết kể cả bố mẹ”. Lo sợ dấu vân tay còn trên con dao gây án, trong tối đó Thanh quay lại nhà ông D. rửa sạch các vết máu, rửa dao. Trước khi ra về, Thanh khóa cổng rồi vứt chìa khóa xuống ao. Sắp xếp mọi việc xong, Thanh về nhà đi ngủ.

Bản án tử hình

Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Thanh bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Trong khi đó, vợ là Nguyễn Thị Kim Anh bị xét xử về tội Che giấu tội phạm. Ngày diễn ra phiên xử, khán phòng xử án của Tòa án tỉnh Nghệ An có khá đông người đến dự. Hầu hết họ là người thân của cả bị cáo lẫn bị hại. Từng dòng cáo trạng thể hiện tội ác của Thanh khiến nhiều người rùng mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: Trần Vũ

Trước bục khai báo, Thanh khai mục đích hôm đó đến nhà bị hại vay 6 triệu đồng để làm giấy khai sinh cho con. Tuy nhiên, vì ông D. chỉ cho vay 4 triệu đồng nên hai vợ chồng không vay nữa. Sau đó, khi được ông D. mời ở lại ăn thịt chó, uống rượu hai vợ chồng đã đồng ý.

Bị cáo Thanh khai, quá trình uống rượu ông D. đã nhiều lần xúc phạm, khinh thường vợ chồng bị cáo. “Ông ấy có nói với bị cáo nếu cho ngủ với vợ một đêm sẽ cho vay tiền”. Bị cáo cảm thấy bị xúc phạm, khinh thường và nghĩ đến việc trước đó vợ bị cáo kể lại chuyện suýt bị ông D. có ý đồ xấu nên đã xuống tay…”, Thanh khai trước tòa.

Sau khi ông D. chết, vì lo sợ nên bị cáo đã giấu xác xuống ao. Quá trình này có sự giúp sức của em trai. Tham dự tòa, Nguyễn Văn Chiến khai không tham gia vào việc sát hại bị hại. Khi thấy anh xuống tay với ông D. vì hoảng sợ nên Chiến bỏ chạy nhưng bị anh nắm lại, sau đó yêu cầu khiêng thi thể ra ao nên đã làm theo. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Chiến đã phạm tội Che giấu tội phạm nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội Chiến mới 15 tuổi 7 ngày nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hiện, Chiến đang được công an giao cho chính quyền xã giáo dục.

Cùng hầu tòa với chồng, bị cáo Kim Anh khai nhận đã không trình báo công an việc chồng mình phạm tội giết người. Nguyên nhân mà bị cáo này đưa ra là thấy con còn nhỏ, sợ con mất bố nên im lặng. Cho đến khi biết tin chồng ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ sự việc thì Kim Anh mới trình báo công an.

Ngồi nghe những lời khai của các bị cáo tại tòa, nỗi đau của gia đình bị hại càng lớn hơn. Suốt nhiều tháng qua, họ chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi người chồng, cha bị sát hại. Do đó, khi được phát biểu tại tòa, gia đình bị hại đề nghị xét xử bị cáo nghiêm minh. Về phần dân sự, họ yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng.

Vợ và con bị hại ngồi lặng lẽ tham dự phiên xét xử. Ảnh: Trần Vũ

Phiên tòa xét xử căng thẳng với nhiều nội dung cần làm rõ kéo dài gần một ngày. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo là côn đồ, xem thường pháp luật, việc bị cáo Nguyễn Văn Thanh cố tình phạm tội đến cùng là tình tiết tăng nặng nên quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội bằng án tử hình. Với tội Che giấu tội phạm, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu cho con út 11 tuổi, cho đến khi 18 tuổi.

Lĩnh án tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Thanh suy sụp, hoảng sợ, còn người vợ đứng bên cạnh bật khóc. Thanh đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án nghiêm minh của pháp luật.

Cái kết của phiên tòa không chỉ là bản án tử hình, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về lằn ranh mong manh của tội ác - khi chỉ một phút mất kiểm soát có thể hủy hoại cả cuộc đời và kéo theo bi kịch cho nhiều người...