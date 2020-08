Nghi Lộc nỗ lực hoàn thành hạ tầng khu tái định cư dự án cao tốc Bắc-Nam

Khu tái định cư ở xã Nghi Phương (Nghi Lộc) đã hoàn thành trên 70% tiến độ. Ảnh: Văn Trường

Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam là dự án quan trọng của Quốc gia; Đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km, gồm 2 dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. (Riêng dự án đi qua huyện Nghi Lộc dài 7,14 km).

Ngay sau khi nhận mốc GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn, UBND huyện Nghi Lộc đã triển khai thực hiện GPMB; Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Hội đồng GPMB và tái định cư dự án của huyện đã phối hợp với các xã Nghi Đồng, Nghi Phương có dự án đi qua thực hiện rà soát, xác định những loại đất, các hộ dân, công trình công cộng... bị ảnh hưởng.

Công nhân thi công hệ thống mương tiêu thoát nước ở khu tái định cư xã Nghi Phương. Ảnh: Văn Trường

Quá trình thực hiện bồi thường GPMB ở 2 xã trên cho thấy: Đa số các hộ dân bị ảnh hưởng đều nhận thức việc Nhà nước đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc qua địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó, có chính lợi ích của gia đình nên đã sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Huyện Nghi Lộc xác định việc xây dựng khu tái định cư, di dời các công trình kỹ thuật được xem là đường găng quyết định tiến độ GPMB. Vì vậy, UBND huyện Nghi Lộc tập trung quyết liệt, yêu cầu BQL dự án huyện giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công hạ tầng các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc-Nam ở xã Nghi Phương và Nghi Đồng để sớm bàn giao mặt bằng đưa người dân đến ở đúng như cam kết tiến độ.

Khu tái định cư xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) san nền đạt trên 95% tiến độ. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Viết Cảnh - Phó Giám đốc BQL dự án huyện Nghi Lộc cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đến nay 2 dự án công trình tái định cư xã Nghi Đồng và Nghi Phương đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Tại dự án khu hạ tầng tái định cư Nghi Phương quy mô cho 40 hộ dân. Công trình này trị giá trên 14 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục san nền, xây dựng các tuyến đường nhựa, mương bê tông cấp nước, tiêu thoát nước. Xây dựng hệ thống đường điện 0,4 và trạm biến áp đảm bảo cấp điện cho khu tái định cư.

Các đơn vị thi công gồm liên danh Công ty CP 469 và Công ty TNHH đầu tư 369 đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để thi công.

Tính đến thời điểm này đơn vị thi công đã bóc xong phong hóa mặt bằng, tiến hành san lấp mặt bằng nền đường giao thông. Khối lượng san nền đạt 95%, đắp nền đường K95 đạt trên 95%. Các đơn vị thi công hiện đang tiếp tục hoàn thiện lu lèn đường giao thông, làm mương bê tông, gia công thép, đổ bê tông đáy, nắp mương, tổng khối lượng thi công đạt hơn 60%, giá trị giải ngân cho công trình đạt 6,7 tỷ/14 tỷ đồng. Dự kiến phấn đấu 15/9 sẽ đưa vào sử dụng công trình.

Cấu kiện bê tông đúc sẵn mương tiêu thoát nước đang được triển khai ở khu tái định cư Nghi Đồng (Nghi Lộc). Ảnh: Văn Trường

Đối với hạ tầng khu tái định cư xã Nghi Đồng do một số khó khăn như phải mất thời gian mở đường “công vụ” vào khu tái định cư, tuy nhiên, dự án vẫn triển khai đảm bảo tiến độ. Ông Trương Công Giáp - Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng Nghệ An cho biết: Gói thầu này thuộc liên danh Công ty xây dựng Nghệ An, Công ty XD thương mại 727. Ngay từ thời điểm khởi công, các đơn vị liên danh đã triển khai nhân lực, máy móc thiết bị để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hạng mục san lấp mặt bằng công trình đạt trên 90%, các cấu kiện bê tông đúc cho hệ thống kênh mương tiêu thoát nước đã hoàn thành …

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng hạ tầng khu tái định cư dự án cao tốc Bắc-Nam, huyện tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, như giải ngân kịp thời nguồn vốn. Huyện yêu cầu các đơn vị thi công, tập trung máy móc phương tiện, vật tư, vật liệu nhân lực đảm bảo tiến độ và thi công đúng kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và hồ sơ dự thầu đã cam kết với chủ đầu tư. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc

Công nhân đang tích cực thi công tại công trường khu tái định cư Nghi Đồng (Nghi Lộc). Ảnh: Văn Trường

Đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại hiện trường, giám sát đúng về mặt kỹ thuật. Chỉ ký hồ sơ khối lượng hoàn thành khi đảm bảo quy trình về mặt kỹ thuật chất lượng. Bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát tại hiện trường có kinh nghiệm, trách nhiệm và đảm bảo đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định. Đối với Ban quản lý dự án, thay mặt chủ đầu tư thường xuyên có mặt tại hiện trường để điều hành dự án, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ dự án.

Hội đồng GPMB dự án, thường xuyên tiếp thu báo cáo phản hồi của các đơn vị thi công, Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát …để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị và tham mưu chủ đầu tư xử lý theo quy định. Công trình hạ tầng khu tái định cư dự án cao tốc Bắc-Nam phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15/9, đảm bảo tiến độ thi công cho dự án cao tốc Bắc - Nam.