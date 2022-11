Nghị lực và tấm lòng người thương binh còn 9% sức khỏe

Bắt đầu bằng việc vay vốn chăn nuôi lợn, một công việc thực sự nhọc nhằn, ngay cả với người có cơ thể lành lặn cũng không mấy dễ dàng. Bà Phạm Thị Loan (vợ ông Yên) là người đảm đương công việc chăn nuôi, gần như không mấy khi được ngơi nghỉ. Không đành nhìn vợ vất vả, hàng ngày ông Yên đảm nhận việc nấu cám và tắm cho lợn.

May mắn là việc chăn nuôi khá thuận lợi, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, vợ chồng ông Yên quyết định mở rộng quy mô chuồng trại, trồng thêm cây ăn quả. Mất đi đôi chân nhưng may mắn là đôi tay vẫn lành lặn và khéo léo, một mình ông tự xây bức tường rào bao quanh nhà. Tiến độ có thể chậm nhưng bức tường rào của ông Yên được xem là đảm bảo kỹ thuật, chất lượng không thua kém so với một thợ xây bình thường.

Dành thời gian đọc sách báo, tài liệu kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà, ông Nguyễn Hồng Yên ngày càng tích lũy được thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi. Nhờ đó, đàn lợn và đàn gia cầm của gia đình ông phát triển tốt, ít bị dịch bệnh, mang lại nguồn thu nhập ngày càng cao, giúp gia đình có tích lũy để xây dựng nhà cửa, mua sắm tiện nghi. Những năm tháng gian truân, vất vả dần trôi qua nhường chỗ cho cuộc sống no ấm, đủ đầy.