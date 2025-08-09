Xây dựng Đảng Nghị quyết hay, thôn, bản đổi thay Là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, thời gian qua, nhiều chi bộ thôn, xóm, bản, đã chú trọng ban hành và chỉ đạo triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống có hiệu quả. Từ đó, tạo chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Khi nghị quyết đi vào cuộc sống

Ghé bản Na Cày, xã Tiền Phong đúng vào thời điểm bà con dân bản đang sôi nổi làm đường giao thông nông thôn, tiếng cười nói xôn xao cả góc bản.

Bí thư Chi bộ Lữ Văn Quý chia sẻ: Na Cày là bản có tổng diện tích 460 ha với 243 hộ, 1.216 khẩu có 3 dân tộc anh em sinh sống gồm Thái, Kinh, Khơ Mú trong đó dân tộc Thái chiếm 71,5% được chia thành 4 đội sản xuất.

Cấp uỷ Chi bộ bản Na Cày làm việc với cán bộ Ban xây dựng Đảng xã Tiền Phong. Ảnh: KL

Đường sá nội bản đi lại còn khó khăn, nhất là các đội sản xuất ở xa Trung tâm. Vì vậy, nghị quyết của chi bộ ưu tiên tập trung làm đường giao thông nông thôn để tạo sự “thay da đổi thịt” cho bộ mặt thôn, bản.

Thực hiện nghị quyết của chi bộ, người dân đồng lòng hiến đất, hiến cây để mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nội bản và các tuyến giao thông nội đồng thuận lợi cho đi lại, sản xuất

Người dân bản Na Cày, xã Tiền Phong làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: KL

Ngay năm đầu tiên thực hiện bản Na Cày đã vận động nhân dân đóng góp làm đường điện thắp sáng dài hơn 1.000m trên và xây dựng sân bóng đá rộng 850m2 phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao của người dân.

Sang năm thứ hai, người dân đóng góp mỗi hộ 300 nghìn đồng để làm đường điện dài gần 600m ở tuyến bám đường chính và đường ở đội sản xuất số 4 dài khoảng 800m.

Cán bộ bản Na Cày xã Tiền Phong kiểm tra công tác làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: KL

Năm 2025, Na Cày tiếp tục nhận hơn 150 tấn xi măng và đến thời điểm hiện tại đã làm được hơn 1.178 m đường giao thông nông thôn rộng 2,5m, cát sỏi dân đóng góp, mỗi hộ bình quân đóng 1,2 triệu đồng.

Nhờ nghị quyết sát thực tiễn, có đánh giá, rút kinh nghiệm cũng như biểu dương tôn vinh những điển hình thực hiện tốt cùng tinh thần đoàn kết, tương trợ, những con đường đổ bê tông rộng rãi thoáng mát, sạch đẹp đã hiện hữu ở Na Cày.

Hiện tại, 80% đường giao thông nông thôn ở bản đã được bê tông hóa.

Những con đường nông thôn mới rộng rãi khang trang ở bản Na Cày, xã Tiền Phong. Ảnh: GH

Theo Bí thư chi bộ Lữ Văn Quý: Chi bộ phải lãnh đạo, chỉ đạo bằng các Nghị quyết cụ thể, phù hợp với điều kiện thôn, bản, gắn với phân công trách nhiệm cho từng đảng viên. Trong các kỳ sinh hoạt định kỳ, chi bộ phải rà soát lại các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, xác định những việc cần làm ngay trong thời gian tới để quyết tâm thực hiện.

Tương tự, bản Liên Phương (xã Quế Phong) có 200 hộ, 987 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, chi bộ có 58 đảng viên. Địa bàn rộng, người đông, đời sống nhân dân còn khó khăn, phụ thuộc vào nông nghiệp, đòi hỏi chi bộ phải trăn trở tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại sự khởi sắc cho thôn, bản.

Theo Bí thư chi bộ Lô Xuân Dục: Chi bộ ưu tiên ban hành nghị quyết xây dựng nông thôn mới trong đó có đường giao thông và các thiết chế khác. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới thông qua các hội nghị trực tiếp cũng như mạng xã hội được cấp uỷ chi bộ, ban quản lý và các chi hội đoàn thể bản Liên Phương triển khai mạnh mẽ.

Bí thư Chi bộ bản Liên Phương Lô Xuân Dục trao đổi về công tác dân vận xây dựng nông thôn mới. Ảnh: K.L

Nhờ vậy, trong năm 2024, Chi bộ bản Liên Phương đã chỉ đạo ban quản lý bản phối hợp với Đoàn thanh niên làm điện đường với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, tổ chức trồng cây xanh xung quanh và hành lang đường với trị giá hơn 1.500.000 đồng. Bên cạnh đó, bản vận động nhân dân mở rộng sân bóng chuyền với tổng số kinh phí thực hiện là 45.000.000 đồng; xây dựng tuyến đường bê tông nội đồng và đắp thêm đất hành lang đường bê tông với tổng chiều dài là 750 m.

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, Chi bộ bản Liên Phương còn ban hành các nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng các giống lúa có năng suất, chất lượng như Japonica, nếp khâu cày nọi vào làm đại trà; chuyển đổi từ đất ruộng thiếu nước sang trồng mía, sắn và các loại hoa màu khác, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập.

Người dân bản Liên Phương thực hiện nghị quyết của Chi Bộ về bảo tồn, phát triển diện tích cây măng nhướng. Ảnh: K.L

Gần đây nhất, Chi bộ bản Liên Phương đã ban hành nghị quyết bảo vệ, phát triển mô hình măng nhướng với khoảng gần 1 ha và yêu cầu đảng viên gương mẫu thực hiện trước. Nhờ vậy, nhiều hộ khác đã noi gương phát triển thêm diện tích, chăm sóc, phát quang xung quanh để măng phát triển tốt; không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con mà còn là cách để xây dựng, quảng bá đặc sản địa phương.

“ “Mọi sự lãnh đạo của Chi bộ đều thông qua Nghị quyết và muốn nghị quyết đi vào thực tiễn thì tất cả đều phải hướng tới lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của cộng đồng. Đồng thời quá trình triển khai, đảng viên phải tiên phong đi trước để làng nước theo sau”. Bí thư Chi bộ bản Liên Phương Lô Xuân Dục

Chuyển động trong “nếp nghĩ, cách làm”

Nhiều chi bộ thôn, xóm, bản đang thực sự trở thành “hạt nhân” lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân khắc phục tư duy trông chờ ỷ lại, đổi thay nếp nghĩ nếp làm, phát triển kinh tế trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Sinh hoạt chi bộ thôn, xóm, bản đang dần thoát khỏi hình thức rập khuôn, trở thành cầu nối thực chất giữa nghị quyết và cuộc sống.

Chi bộ bản Piêng Cu, xã Tiền Phong trao đổi về công tác xây dựng và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ảnh: KL

Đồng chí Nguyễn Minh Thuần - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tiền Phong cho biết: xác định vai trò của chi bộ cơ sở, ngay khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, Đảng uỷ xã đã tổ chức gặp gỡ những người đứng đầu thôn, bản; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp về dự sinh hoạt chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Đồng thời yêu cầu sinh hoạt chi bộ phải thiết thực, sát dân, rõ việc, các nghị quyết ban hành phải bám thực tiễn, ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và những vấn đề cấp thiết liên quan đến lợi ích của người dân, của cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Tiền Phong cùng Chi bộ, ban quản lý bản Piêng Cu kiểm tra tình hình sản xuất của người dân. Ảnh: Khánh Ly

“ Khảo sát thực tế ở nhiều chi bộ cho thấy việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo, nhất là nghị quyết chuyên đề ngày càng được chú trọng theo hướng bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp giao. Đồng chí Lang Văn Loan - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tri Lễ

Một số chi bộ có sự tập trung, thống nhất cao trong xây dựng, ban hành và triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống có hiệu quả. Điển hình như ở bản Pà Khốm, những nghị quyết sát thực tiễn mà chi bộ ban hành đã tạo đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, khơi dậy tinh thần tự lực, đoàn kết chung tay xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no cho đồng bào Mông.

Nhờ thực hiện Nghị quyết của chi bộ, diện tích trồng măng đắng ở bản Pà Khốm ngày càng tăng. Ảnh: Khánh Ly



Ví như nghị quyết chuyên đề về quản lý, bảo vệ và phát triển cây măng đắng, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo sinh kế bền vững, góp phần mở rộng diện tích măng đắng của bản Pà Khốm từ 5,3 ha lên 13,3 ha. Hay nghị quyết bảo tồn và phát triển đào Mông đã khuyến khích người dân nhân rộng các mô hình trồng đào lên tới 6.000 gốc, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa đem lại giá trị kinh tế cao.

Bí thư chi bộ Và Bá Dê (ngoài cùng trái sang) trao đổi với cán bộ Ban xây dựng Đảng xã Tri Lễ về triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ảnh: KL

“ Muốn bà con “ưng cái bụng”, thì các nghị quyết của chi bộ phải xuất phát từ mong muốn của người dân, thực sự đem lại sự đổi thay cho thôn bản. Và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải “đi trước, làm trước”. Bí thư Chi bộ bản Pà Khốm Và Bá Dê

Tại xã Quảng Châu - nơi có 58 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 36 chi bộ khối nông thôn, đồng chí Ngô Sỹ Thành - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp hiện nay đòi hỏi không chỉ cấp uỷ, chính quyền cấp xã mà cả đội ngũ cán bộ cấp xóm cũng phải nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

Đặc biệt các chi bộ thôn, xóm phải phát huy được vai trò “hạt nhân” trong lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng, ban hành, cụ thể hoá việc thực hiện nghị quyết của cấp trên và các nghị quyết của chi bộ bằng các chương trình, hành động phù hợp với đặc thù đơn vị mình.

Chi bộ xóm Phú Hậu, xã Quảng Châu sinh hoạt định kỳ tháng 8. Ảnh: KL

Đề cập đến vai trò của chi bộ thôn, xóm hiện nay, Bí thư Chi bộ xóm Phú Hậu (xã Quảng Châu) Hoàng Oai thẳng thắn bày tỏ: Trước hết, chi bộ phải chỉ đạo thôn, xóm tự chủ động bàn bạc, giải quyết mọi vấn đề trên địa bàn thuộc phạm vi thẩm quyền (từ kinh tế - xã hội, phát triển văn hoá, thể dục thể thao đến công tác tự quản về an ninh trật tự, hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở…), không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Các nghị quyết đã ban hành phải được chỉ đạo, đôn đốc, giám sát để tổ chức thực hiện cho tốt. Ví dụ thực hiện nghị quyết về phát triển đảng viên mới, Chi bộ Phú Hậu đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn “hạt giống đỏ” để đảm bảo sự kế thừa, bổ sung sức trẻ, khắc phục thực trạng “tre già mà măng chưa mọc”, thường xảy ra ở các chi bộ nông thôn hiện nay. Kết quả hàng năm, chi bộ đều đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên, tính từ đầu năm 2025 đến nay chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới.

Chi bộ Phú Hậu kết nạp 3 đảng viên trẻ trong tháng 8 năm 2025. Ảnh: KL

Những ví dụ trên là minh chứng cho vai trò “hạt nhân” của các chi bộ trong việc ban hành và triển khai đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề cấp thiết, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cho cộng đồng.

Điều này cũng cho thấy sự đổi mới trong “nếp nghĩ, cách làm” của cấp uỷ cơ sở để nghị quyết của Đảng trở thành chương trình, hành động cụ thể, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực tiễn.