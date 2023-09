Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương Nghệ An những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Người từng căn dặn “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc” (Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ngày 21/7/1969).

Vâng theo lời Người, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn trăn trở, nỗ lực vượt khó để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dành sự quan tâm đặc biệt cho tỉnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã luôn dõi sát tình hình của tỉnh, ban hành các Kết luận, Nghị quyết riêng về Nghệ An, nhằm định hướng chiến lược, tầm nhìn và tạo động lực giúp tỉnh phát triển tương xứng với vị thế, vai trò, tiềm năng. Quá trình thực hiện Kết luận số 20-KL/TW, Nghị quyết số 26 NQ/TW, Thông báo số 55 -TB/TW của Bộ Chính trị, Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ, nhưng mục tiêu cốt lõi nhất được định hướng “Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp vào năm 2020” vẫn chưa thành hiện thực.