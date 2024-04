Nghĩa Đàn lấy ý kiến cử tri về đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Cử tri xã Nghĩa Phú bỏ phiếu lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Minh Thái

Tại các xã, cử tri được thông tin mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, lãnh đạo huyện mong muốn bà con nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Lãnh đạo huyện kiểm tra đơn vị bỏ phiếu xã Nghĩa Thọ. Ảnh: Minh Thái

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt lộ trình và các bước triển khai thực hiện của việc sáp nhập trên địa bàn nên việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhận được sự đồng tình ủng hộ. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các xã được tổ chức công khai, minh bạch và dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, được bà con nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ, thống nhất cao.

Cử tri theo dõi các phương án sáp nhập xã. Ảnh: Minh Thái

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng. Thực hiện chủ trương này, Nghĩa Đàn đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, trong đó sắp xếp xã Nghĩa Phú sáp nhập vào xã Nghĩa Thọ; sắp xếp xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Thịnh sáp nhập vào xã Nghĩa Hưng.

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030, xã Nghĩa Phú đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn nên phải tiến hành nhập với xã Nghĩa Thọ (đơn vị hành chính liền kề) có diện tích tự nhiên 46,16% và quy mô dân số 284,24% so với tiêu chuẩn; xã Nghĩa Hiếu đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% so với tiêu chuẩn, xã Nghĩa Thịnh có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% so với tiêu chuẩn phải tiến hành sáp nhập với xã Nghĩa Hưng (đơn vị hành chính liền kề) có diện tích tự nhiên 34,66% và dân số 139,24% so với tiêu chuẩn.

Sau khi sắp xếp xã Nghĩa Phú nhập vào xã Nghĩa Thọ, dự kiến tên gọi đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Thọ; xã Nghĩa Hiếu nhập vào xã Nghĩa Thịnh vào xã Nghĩa Hưng, dự kiến tên gọi đơn vị hành chính mới là xã Nghĩa Hưng.