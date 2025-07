Xã hội Nghĩa đồng bào ở tâm lũ Huồi Xá Giữa khung cảnh hoang tàn sau trận lũ lịch sử, bản Huồi Xá (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ) vẫn sáng lên nghĩa đồng bào. Nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, cuộc sống của bà con đảo lộn, nhưng vượt lên mất mát là tinh thần đùm bọc lẫn nhau, sự tận tụy của lực lượng chức năng và tấm lòng sẻ chia của chính những người dân trong bản.

17 người chung nhau dưới một mái nhà

Sau trận lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) có 276 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 69 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, riêng bản Huồi Xá có tới 14 hộ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng trong gian khó, tình nghĩa đồng bào lại càng được thắp sáng.

Sau trận lũ, bản Huồi Xá có tới 14 hộ bị trôi mất nhà. Ảnh: Ngân Hạnh

Bà Lê Thị Hà, quê gốc xã Bình Minh (huyện Yên Thành cũ), lên Huồi Xá lập nghiệp với quán tạp hóa nhỏ. Trận lũ đi qua, căn nhà cùng toàn bộ hàng hóa bị cuốn trôi hoàn toàn. Thế nhưng, khi con gái kết nối được một số đoàn thiện nguyện, bà Hà sẵn lòng nhường lại cho những hộ khó khăn hơn.

Bà Lê Thị Hà hỗ trợ sắp xếp, phân phối quần áo cứu trợ. Ảnh: Ngân Hạnh

“Nhà tôi tuy mất trắng, nhưng vẫn còn may mắn có điều kiện hơn một số hộ. Tôi xin nhường đồ cứu trợ cho những bà con khó khăn hơn. Giờ tôi vẫn còn được hàng xóm cho ở nhờ, vậy là quý lắm rồi”, bà Hà tâm sự.

Sau khi mất nhà, gia đình bà Lê Thị Hà trú tạm tại nhà ông Lương Văn Xuân. Ông là giáo viên về hưu, rộng cửa đón 7 gia đình với hơn 17 nhân khẩu về tá túc, cùng chia sẻ từng bữa cơm.

7 hộ mất nhà đang trú tạm tại nhà ông Lương Văn Xuân. Ảnh: Ngân Hạnh

“Sau trận lũ, chuồng lợn, trang trại của nhà tôi đều bị trôi hết. Gia đình con trai tôi cũng mất nhà. Nhưng giúp được gì cho bà con thì giúp thôi. Tôi có ít gạo dự trữ, vườn trên đồi còn rau, còn măng. Bà con cùng nhau nấu nướng, sống qua ngày, rồi sẽ dần gây dựng lại”, ông Xuân chia sẻ, giọng bình thản mà ấm áp.

Các gia đình cùng nhau thổi cơm chung. Ảnh: Ngân Hạnh

Ở Huồi Xá những ngày này, dù quang cảnh còn ngổn ngang, nhưng tình người đã trở thành điểm tựa. Mỗi bữa cơm chung, mỗi mái nhà san sẻ, là một ngọn lửa sưởi ấm bà con giữa cơn hoạn nạn.

Clip: Ngân Hạnh

Sáng những tấm gương trong gian khó

Gia đình Trung úy Và Bá Vì, quê bản Piêng Coọc (xã Mai Sơn cũ, nay là xã Nhôn Mai) mất hết nhà cửa, ao cá, đàn bò sau trận lũ lịch sử vừa qua. Nhận được tin, mãi tới 2 ngày sau, anh mới chỉ kịp ghé nhà một lát để thăm hỏi gia đình, rồi lại ngay lập tức quay trở về làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân.

Trung úy Và Bá Vì hỗ trợ bà con phân phối hàng cứu trợ. Ảnh: Ngân Hạnh

“Bố mẹ, vợ con tôi chỉ kịp mang theo điện thoại và vài bộ quần áo theo người. Còn lại của cải mất hết. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi phải quay lại ngay. Bà con đang cần chúng tôi hơn lúc nào hết”, anh chia sẻ. Hiện, gia đình anh tạm trú tại trường tiểu học cũ, trong khi anh vẫn miệt mài ngày đêm trực cứu hộ, phân phối hàng cứu trợ cho dân.

Thượng úy Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng Công an xã Nhôn Mai cho biết: “Lực lượng Công an xã hiện được chia làm 3 tổ, tổ chúng tôi phụ trách khu vực xã Mai Sơn cũ (gồm 9 bản), gồm có 6 đồng chí. Sau lũ, chúng tôi thay nhau túc trực, hỗ trợ di dời nhà cửa, đảm bảo an toàn cho người dân, rồi cùng tham gia phân phối hàng cứu trợ”.

Lực lượng Công an xã Nhôn Mai tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ. Ảnh: Ngân Hạnh

Trong tâm lũ, các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ cùng bà con. Những đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, những bộ quân phục ướt sũng mồ hôi, nhưng theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, “nhìn bà con từng bước xốc lại tinh thần, chúng tôi lại được tiếp thêm sức mạnh”.

Chiếc xe bán tải chở nghĩa tình

Không chỉ lực lượng chức năng, ở Huồi Xá còn có những con người bình dị góp sức bằng cả tấm lòng, đó là vợ chồng anh Lê Văn Quy và chị Lê Thị Hường. Do giao thông bị chia cắt, vài ngày sau lũ, người dân bản chưa thể tiếp cận được với nguồn hàng cứu trợ từ bên ngoài, anh Quy đã chủ động kết nối một số chuyến hàng cứu trợ đến với bà con.

Anh Lê Văn Quy (bên trái) hỗ trợ tiếp nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Ngân Hạnh

Bà Lê Thị Hà (người dân bản Huồi Xá) xúc động kể lại: “Anh Quy không chỉ bỏ tiền thuê xuồng chở hàng cứu trợ từ Mỹ Lý về bản, mà còn trực tiếp tham gia vận chuyển đồ từ bến thuyền về các bản. Nhờ chiếc xe bán tải của anh mà dân bản không ai phải chịu cảnh đói”.

Chiếc xe bán tải của anh Lê Văn Quy. Ảnh: Ngân Hạnh

“Nhà mình may mắn hơn nhà người ta, nên bà con khó khăn mình phải giúp”, đó là câu anh Quy vẫn thường nói với vợ trước khi lên đường phân phối hàng cứu trợ.

Chị Lê Thị Hường, vợ anh chia sẻ: “Từ khi kết nối được các đoàn thiện nguyện vào bản, nhiều hôm anh bỏ dở bữa ăn để kịp phân phối đồ về cho bà con. Vợ chồng tôi giúp được gì sẽ sẵn sàng giúp đỡ để mọi người sớm ổn định cuộc sống”.

Khung cảnh ngổn ngang của bản Huồi Xá sau lũ. Ảnh: Ngân Hạnh

Cơn lũ đã thử thách nghị lực và lòng nhân ái, nhưng cũng là lúc để nghĩa đồng bào, tình quân dân càng gắn bó keo sơn. Bằng sự chung sức, bà con bản Huồi Xá tin rằng, sau cơn hoạn nạn, bản làng sẽ lại hồi sinh.