Thời sự Tính đến ngày 28/7, hơn 48 tỷ đồng ủng hộ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa lũ Tính đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/7, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, đã có 60.000 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Wipha) với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nguồn ủng hộ từ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An với số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: CSCC

Do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, từ ngày 21 đến 25/7, tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các xã miền Tây đã bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, gây sạt lở đất, gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, công trình giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở y tế bị trôi hoặc hư hỏng; nhiều xã, nhiều bản bị chia cắt.

Trong ngày 27/7, trên địa bàn một số xã miền Tây Nghệ An tiếp tục xảy ra mưa to và rất to gây ra sạt lở đất, ách tắc giao thông trên nhiều tuyến.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nguồn ủng hộ từ chùa Viên Quang với số tiền 100 triệu đồng. Ảnh: CSCC



Để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, những ngày qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lực lượng, bám sát từng địa bàn, từng khu vực bị ảnh hưởng để nỗ lực khắc phục cùng với các hoạt động cứu trợ khẩn cấp.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện bằng tinh thần đoàn kết, “thương người như thể thương thân” chủ động tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ, đảm bảo người dân vùng lũ có cái ăn, cái mặc lúc thiếu thốn cấp bách.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nguồn ủng hộ từ Sở Công Thương Nghệ An với số tiền 60 triệu đồng. Ảnh: CSCC



Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nguồn ủng hộ từ Chi cục Dựu trữ Nhà nước, khu vực Vinh số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: CSCC



Đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận 5 tấn hàng hoá hỗ trợ từ doanh nghiệp (gạo, mì tôm, nước uống, sữa, thuốc, quần áo và các nhu yếu phẩm khác) cũng đã kịp thời vận chuyển lên cứu trợ nhân dân 2 xã Mỹ Lý và Nhôn Mai.

Tính đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/7/2025, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận tổng nguồn hỗ trợ hơn 48 tỷ đồng; trong đó có 70 tổ chức, cá nhân đến trao hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh và hơn 60.000 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi tiền ủng hộ qua tài khoản.

Hàng hoá doanh nghiệp hỗ trợ tại cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh được vận chuyển cứu trợ 2 xã Mỹ Lý và Nhôn Mai. Ảnh: CSCC



Số tiền được huy động đã, đang được Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An kịp thời tổ chức trao hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn./.