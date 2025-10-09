Xây dựng Đảng Nghĩa Hưng khát vọng vươn tầm, xây dựng nông thôn mới nâng cao Tinh thần đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng là nền tảng vững chắc để Nghĩa Hưng bước vào giai đoạn mới với quyết tâm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, khẳng định vai trò trung tâm phát triển khu vực miền Tây Nghệ An.

Vững bước sau sáp nhập, khẳng định tiềm năng phát triển

Xã Nghĩa Hưng được thành lập theo Quyết định số 3630-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, trên cơ sở sáp nhập xã Nghĩa Thành và xã Nghĩa Hưng (cũ).

Hiện nay, xã có diện tích tự nhiên 68,65 km², dân số 25.459 người với 31 thôn, bản; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Thổ) chiếm khoảng 24%.

Đảng bộ xã có 52 chi bộ với 1.281 đảng viên, gồm 1 Đảng bộ trực thuộc (Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân), 51 chi bộ trực thuộc (1 chi bộ các cơ quan Đảng ủy, 1 chi bộ cơ quan MTTQ Việt Nam xã, 14 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 2 chi bộ lực lượng vũ trang, 2 chi bộ doanh nghiệp, 31 chi bộ thôn).

Lễ diễu hành đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn như tác động của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, và những vấn đề nảy sinh đặc thù từ các đợt sáp nhập địa giới hành chính, song xã Nghĩa Hưng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng ổn định với tốc độ bình quân 8,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 52,54 triệu đồng/năm, đạt 105% so với nghị quyết đề ra.



Người dân làng Găng, xã Nghĩa Hưng với nghề nấu mật mía truyền thống. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Nông nghiệp, nông thôn tiếp tục là trụ cột kinh tế. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2021-2025 đạt 283.885 triệu đồng (theo giá so sánh). Năng suất cây trồng tăng đáng kể, như mía đạt 68-70 tấn/ha, ngô từ 3,9-4,3 tấn/ha; tổng sản lượng lương thực bình quân 6.423 tấn/ha/năm.

Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được triển khai hiệu quả, như trồng bí xanh tại xóm Sơn Mộng, Tân An; trồng táo, sản xuất tinh nghệ, tinh sắn dây tại xóm Trung Thịnh, Lê Lợi... Trong nhiệm kỳ, xã thành lập mới 3 hợp tác xã nông nghiệp và có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP, như trứng gà thảo dược, mật mía Làng Găng, na Cát Sơn, bưởi Hương Quang, sâm Nam núi Dành...

Công trình đường cờ do Hội LHPN xã Nghĩa Thành đảm nhận. Ảnh tư liệu

Công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Xã thu hút được dự án cụm công nghiệp Nghĩa Thành (43 ha) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36 đề xuất, đồng thời tập trung nâng cấp chợ Hều thành trung tâm đầu mối nông sản. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng, với các biện pháp xử lý ô nhiễm và thúc đẩy kinh tế xanh.



Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh với nhiều đổi mới. Đảng bộ ban hành 120 nghị quyết, chương trình, đề án; kết nạp 93 đảng viên mới, trong đó 12 đảng viên là người dân tộc thiểu số; thành lập mới 1 đảng bộ và 17 chi bộ cơ sở.

Các mô hình “Dân vận khéo” lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng 132 mô hình (46 kinh tế, 41 văn hóa - xã hội, 23 quốc phòng - an ninh, 22 hệ thống chính trị), biểu dương 105 tập thể, 132 cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, kiểm tra 51 tổ chức đảng, 44 đảng viên; xử lý kỷ luật 33 đảng viên, trong đó khai trừ 2 trường hợp.



HĐND xã tổ chức 23 kỳ họp, ban hành 68 nghị quyết; thực hiện 19 cuộc giám sát chuyên đề. UBND xã nâng cao hiệu lực quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết 80/385 thủ tục hành chính (đạt 20,78%). MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, tập hợp đông đảo hội viên (Hội LHPN 71%, Hội Nông dân 68%, Hội CCB 97%, Đoàn Thanh niên 364 đoàn viên); vận động quỹ vì người nghèo trên 600 triệu đồng, hỗ trợ thiên tai 765 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 47 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí 2.170 triệu đồng.



Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Tuy nhiên, Nghĩa Hưng vẫn còn những hạn chế, như kinh tế chưa thực sự bền vững, sản xuất nông nghiệp manh mún, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nguồn thu ngân sách hạn hẹp. Những khó khăn này xuất phát từ các lần sáp nhập địa giới hành chính, sự thiếu đồng đều về dân trí và phong tục, cùng tác động của dịch bệnh và thiên tai.

Đột phá để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.



Để đạt được mục tiêu đó, xã Nghĩa Hưng định hướng tập trung vào 3 khâu đột phá: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư công nghiệp - dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Các giải pháp trọng tâm bao gồm: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ đảng viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng quốc phòng - an ninh và liên kết vùng.

Xã sẽ tận dụng lợi thế vị trí giao thông thuận lợi (Quốc lộ 48A, 48E, gần đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc Nam), nguồn tài nguyên khoáng sản (cát, sỏi, đá), để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Các mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị, hợp tác xã, làng nghề truyền thống sẽ được nhân rộng. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, với mục tiêu 90% thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, 100% hồ sơ số hóa, 98% người dân hài lòng với dịch vụ công.



Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Kiến tạo - Bước vào kỷ nguyên mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghĩa Hưng quyết tâm vượt qua thách thức, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, và sức mạnh đại đoàn kết để hiện thực hóa khát vọng đưa Nghĩa Hưng trở thành xã nông thôn mới nâng cao, góp phần cùng tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

