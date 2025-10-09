Xây dựng Đảng Xã Nghĩa Thọ khai thác tiềm năng lợi thế, hướng tới phát triển bền vững Sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nghĩa Thọ bước vào nhiệm kỳ mới với những lợi thế về đất đai, giao thông và nguồn nhân lực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đặt mục tiêu: phát huy lợi thế, khơi dậy nội lực, phấn đấu sớm đưa Nghĩa Thọ trở thành xã nông thôn mới nâng cao, chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 - 2030.

Khởi đầu mới trên nền tảng giàu tiềm năng

Nghĩa Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của các xã Nghĩa Hội, Nghĩa Lợi và Nghĩa Thọ (cũ) theo Nghị quyết 1678/NQ-UBTVQH15 (16/6/2025).

Quá trình sắp xếp, tiếp nhận và kiện toàn tổ chức đã tạo ra một đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định 3627-QĐ/TU (18/6/2025) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; sau sắp xếp hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc với khoảng 980 đảng viên.

Một góc xã Nghĩa Thọ. Ảnh tư liệu: Liên Thanh

Nghĩa Thọ sở hữu quỹ đất lớn, trong đó có khoảng 1.600 ha đất đỏ bazan phù hợp cho cây công nghiệp, cây ăn quả và rau màu; hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với Quốc lộ 48D, 48E và các tỉnh lộ, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp chế biến. Các sông suối, hồ đập có nước quanh năm đã và đang là lợi thế để phát triển nông nghiệp, nuôi thủy sản và du lịch sinh thái.

Kiểm tra thi công Nhà máy bột đá siêu mịn ở KCN Nghĩa Đàn tại xã Nghĩa Thọ. Ảnh tư liệu: Nguyên Nguyên

Trong nhiệm kỳ trước sáp nhập, các xã thành viên đã đạt những kết quả đáng kể về nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: tỷ lệ che phủ rừng đạt 27,33%; diện tích rừng trồng khoảng 1.415,28 ha; sản xuất lương thực ổn định ở mức 4.200 - 4.400 tấn/năm.

Đáng chú ý, Nghĩa Lợi (trước sáp nhập) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, Nghĩa Thọ (trước sáp nhập) được công nhận năm 2023, Nghĩa Hội (trước sáp nhập) giữ vững các tiêu chí. Những kết quả này là nền tảng quan trọng để Nghĩa Thọ sau sáp nhập tiến lên tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Làng Lung thuộc xã Nghĩa Thọ có 3 mặt tựa núi, nằm giữa thung lũng phì nhiêu, cây trái tốt tươi, khu dân cư được xếp thành hình ô bàn cờ. Đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thổ, còn lưu giữ được khá nhiều nét văn hóa truyền thống. Làng Lung được lựa chọn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng để du khách trải nghiệm văn hóa dân tộc Thổ. Ảnh tư liệu: Quốc Đàn

Về quản lý tài chính và việc làm, tổng thu ngân sách 5 năm của 3 xã trước sắp xếp ước đạt 165.243 triệu đồng, trong đó tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 14.296 triệu đồng. Trong 5 năm đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghề cho 452 lao động, giải quyết việc làm mới cho 2.137 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,18%. Những con số cụ thể này phản ánh nỗ lực trong công tác huy động nguồn lực và giải quyết việc làm tại cơ sở.

Định hình hướng phát triển trong giai đoạn mới

Trên cơ sở những lợi thế và hạn chế đã được nhận diện, xã Nghĩa Thọ đề ra mục tiêu phát triển toàn diện, trong đó chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và hoàn thiện hệ thống thiết chế nông thôn mới.

Trong đó, công tác giáo dục - đào tạo được xác định là một trong những trụ cột phát triển nguồn nhân lực địa phương. Các xã trước sáp nhập đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; kết quả phổ cập và xóa mù chữ tốt (đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Hiện 10/11 trường đạt chuẩn mức độ 1; có 3 cơ sở giữ vững chuẩn mức độ 2 (Tiểu học Nghĩa Hội, Tiểu học Nghĩa Thọ, Mầm non Nghĩa Thọ); kế hoạch duy trì và nâng chuẩn trường lớp tiếp tục là ưu tiên.

Du khách trải nghiệm hoạt động văn hoá trong tour du lịch cộng đồng tại Làng Lung, xã Nghĩa Thọ. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Hệ thống y tế cơ sở được quan tâm củng cố. Trước sáp nhập, Trạm Y tế Nghĩa Hội được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia năm 2023, Trạm Y tế Nghĩa Lợi được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia năm 2024. Các chương trình y tế cơ bản, phòng chống dịch bệnh và chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe được triển khai hiệu quả.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, đời sống văn hóa cộng đồng sôi động với các CLB dân ca, cồng chiêng, câu lạc bộ văn hóa dân gian được duy trì và mở rộng; hàng năm tổ chức 2 - 3 hội diễn văn nghệ quần chúng, các giải thể thao phong trào.

Tỷ lệ làng văn hóa, gia đình văn hóa ở các xã đều có mức độ cao. Việc đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh, phát huy cổng thông tin điện tử xã đã tăng cường hiệu quả tuyên truyền, kết nối thông tin đến người dân.

Về xã đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương đã tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí. Mục tiêu trong giai đoạn tới là hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao: tiếp tục kiên cố hóa trường lớp, nâng cấp trạm y tế, hoàn thiện nhà văn hóa xóm, nâng tỉ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa, bảo đảm nước sinh hoạt hợp vệ sinh, và tăng tỷ lệ thu gom xử lý rác thải. Những mục tiêu này được đặt trong lộ trình phát triển không gian xã, gắn với phát triển vùng chuyên canh và cụm công nghiệp, dịch vụ.

Nhìn về phía trước, xã Nghĩa Thọ đặt ra những mục tiêu rõ ràng đến năm 2030. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt từ 60 – 69 triệu đồng/năm, thu ngân sách trên địa bàn khoảng 3,3 tỷ đồng, và 100% tuyến đường cấp xã được cứng hóa. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông, lâm, thủy sản chiếm 46,5 – 47,85%; công nghiệp – xây dựng 34,5 – 38,5%; dịch vụ 13,35 – 13,62%. Trên lĩnh vực sản xuất, Nghĩa Thọ đặt mục tiêu đạt 4.500 – 4.600 tấn lương thực có hạt, duy trì khoảng 3.700 ha cây trồng chủ yếu, đồng thời xây dựng ít nhất 16 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, hướng tới danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Cùng với phát triển kinh tế, các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, giáo dục – an sinh cũng được xác định cụ thể. Địa phương phấn đấu 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,2 – 0,25%/năm. Đến năm 2030, sẽ có khoảng 35% làng đạt danh hiệu văn hóa, 26% gia đình đạt gia đình thể thao, 100% hộ có nhà ở đạt chuẩn, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,86%. Trên phương diện lao động, xã hướng tới nâng tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội lên 37%, tăng mạnh tỷ lệ lao động qua đào tạo, đồng thời cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, chỉ số chuyển đổi số cấp xã (DTI) phấn đấu vươn lên xếp thứ 60/130 toàn tỉnh, tạo nền tảng cho quản lý hiện đại và phát triển bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của nhân dân và khát vọng vươn lên, Nghĩa Thọ tin tưởng sẽ biến những chỉ tiêu này thành hiện thực, khẳng định vị thế một vùng đất phát triển năng động, bền vững của tỉnh Nghệ An.