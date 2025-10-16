Thứ Năm, 16/10/2025
Pháp luật

Mất hộ chiếu khi đang đi du lịch ở nước ngoài có xin cấp lại nhanh được không?

PL. 16/10/2025 10:33

Con trai tôi bị mất hộ chiếu khi đang đi du lịch ở nước ngoài, muốn về nước sớm thì có được xin cấp lại hộ chiếu nhanh không? Vấn đề quan tâm của ông Lê Nguyên (xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ Điều 17 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 quy định các đối tượng nào được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn như sau:

- Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay.

- Người không được phía nước ngoài cho cư trú nhưng không thuộc đối tượng điều chỉnh của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về nhận trở lại công dân.

- Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân.

- Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn cho người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu, có nguyện vọng về nước ngay được quy định như sau:

- Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp đơn báo mất hộ chiếu, tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 2 ảnh chân dung và xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp nếu có;

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, quyết định cấp hộ chiếu, trả kết quả cho người đề nghị và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản theo mẫu về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người đề nghị;

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc cấp hộ chiếu;

- Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do;

- Trường hợp thông qua thân nhân ở trong nước điền vào tờ khai theo mẫu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tiếp nhận, kiểm tra, trả lời cho thân nhân và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị; trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu nhận ảnh của người đề nghị, cấp hộ chiếu phổ thông, trả kết quả.
Như vậy, con anh đang ở nước ngoài bị mất hộ chiếu và có nguyện vọng về nước ngay thì được xem xét cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn, với thời hạn giải quyết nhanh nhất chỉ trong 2 ngày làm việc. Người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quyền lợi xuất nhập cảnh và tránh vi phạm quy định lưu trú.

