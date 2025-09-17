Kinh tế Nông dân Nghĩa Thọ làm giàu từ nuôi hươu sao lấy nhung Gia đình ông Lương Văn Tăng ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Thọ là điển hình kinh tế giỏi ở địa phương, với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và bán con giống. Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình nuôi hươu sao còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở địa phương.

Trước đây, gia đình ông Tăng trồng cỏ nuôi trâu sinh sản, nhưng do phụ thuộc đầu ra nên giá cả không ổn định. Năm 2011, sau khi đi tham quan các mô hình, nhận thấy nhu cầu sản phẩm nhung hươu đang được người tiêu dùng ưa chuộng, chu kỳ sinh trưởng của con hươu cũng nhanh nên gia đình mạnh dạn làm chuồng trại, quy hoạch đất đai trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn cho hươu.

Ban đầu, ông tự học hỏi và đầu tư mua 2 cặp hươu về nuôi. Qua 2 năm chăm sóc, hươu cái bắt đầu sinh sản và hươu đực cho khai thác nhung. Từ nuôi hươu sao đã giúp gia đình ông từng bước ổn định kinh tế, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc vật nuôi. Đến nay, ông Tăng đã có đàn hươu gần 30 con.

Ông Lương Văn Tăng vệ sinh chuồng trại nuôi hươu. Ảnh: Minh Thái

Với kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi hươu sao, ông Tăng cho biết, tuy vốn đầu tư chăn nuôi ban đầu lớn, nhưng sản phẩm dễ bán, thị trường ổn định, giá cao. Thực tế, lượng nhung hươu của gia đình ông mới chỉ đủ phục vụ người dân trong vùng. Nhiều thương lái, thậm chí các nhà thuốc đông y ở các vùng lân cận nghe tin tìm đến nhưng ông không có đủ sản phẩm để bán.

Theo ông Tăng, chăm sóc hươu cũng không tốn nhiều công, bởi loài vật này chỉ ăn các loại cỏ, lá sắn, lá cây rừng. Nhờ đồng cỏ sẵn có, nguyên liệu dồi dào, nên việc nuôi hươu cũng khá thuận lợi. Hươu là loài động vật hoang dã, nên sức đề kháng khá cao, ít bệnh vặt.

Việc chăm sóc đàn hươu cũng khá đơn giản. Mỗi ngày, chủ nuôi cho hươu ăn cỏ 2 lần, mỗi con chỉ ăn 3 - 4 kg cỏ, lá/ngày; mỗi tuần vệ sinh chuồng trại một lần. Chỉ đến lúc hươu bắt đầu mọc nhung thì mới cần chế độ chăm sóc đặc biệt hơn để nhung đạt chất lượng cao. Ngoài việc cho hươu ăn thức ăn thông thường thì phải bổ sung thêm thức ăn nhiều dinh dưỡng hơn, như chuối, ngô, cà rốt...

Ông Lương Văn Tăng cắt cỏ về nuôi hươu. Ảnh: Minh Thái

Về chuồng trại lại càng đơn giản, chủ nuôi chỉ cần xây tường hoặc dùng lưới thép B40 bao quanh, có mái che mưa, nắng. Chuồng được ngăn ô, mỗi ô khoảng 8 – 10 m2 nhốt một con, tránh để hươu húc nhau. So với các loại gia súc khác, hươu rất ít bệnh nhưng phải giữ cho chuồng trại luôn sạch sẽ. Nguồn thức ăn, nước uống đảm bảo nhằm tránh bệnh lở mồm long móng.

Ông Tăng cho biết thêm, hàng năm, vào cuối mùa hè, hươu rụng sừn, mùa xuân năm sau sừng mới (nhung) mọc lại. Nhung hươu rất mềm, mặt ngoài phủ đầy lông, sờ vào êm như nhung. Bên trong nhung chứa nhiều mạch máu. “Nhung hươu được xem một trong là 4 thượng dược, gồm: sâm, nhung, quế, phụ", ông Tăng thổ lộ.

Về việc nuôi hươu lấy nhung, theo ông Tăng, hươu đực 2 năm tuổi bắt đầu cho nhung. Từ khi nhung mọc đến khi cắt được khoảng 45 ngày. Năm đầu tiên, hươu cho nhung ít, khoảng 150gam. Năm sau, hươu cho nhung tăng lên 300gam… Từ năm thứ 6 - 8 trở đi, hươu cho nhung ổn định khoảng 700-800gam/năm. Hươu có thể cho nhung 15 - 20 năm, có khi lên tới 25 năm. “Giai đoạn lấy nhung, hươu cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Nguồn thức ăn của hươu phải được phối trộn cẩn thận, an toàn, đúng kỹ thuật, để đàm bảo năng suất và chất lượng nhung hươu.”

Ông Tăng khẳng định, nuôi hươu sao mang lại cho gia đình hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm cắt một lần nhung, trung bình mỗi con được 1kg – 1,5 kg nhung, giá dao động từ 8-10 triệu đồng/kg. Ngoài ra, gia đình còn bán hươu giống, cứ một con hươu đẻ ra nuôi 6 - 7 tháng bán giống từ 30 - 36 triệu đồng, đem lại nguồn thu hàng năm cho gia đình trên 200 triệu đồng.

Từ mô hình kinh tế của gia đình ông Tăng, đến nay, trên địa bàn xã Nghĩa Thọ có thêm 5 hộ dân đầu tư chăn nuôi hươu sao với quy mô từ 15 đến 20 con/hộ. Anh Vi Văn Hiệp - Chủ tịch nông dân xã Nghĩa Thọ cho biết: “Việc nuôi hươu lấy nhung và bán con giống đã giúp cho nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân.”