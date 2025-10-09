Xây dựng Đảng Nghĩa Lâm phát huy truyền thống, xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các xã Nghĩa Lâm (cũ), Nghĩa Sơn, Nghĩa Yên, Nghĩa Lạc đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho xã Nghĩa Lâm (mới) sau sáp nhập. Với khát vọng phát huy truyền thống cách mạng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lâm quyết tâm xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.



Kế thừa thành quả, khẳng định tiềm năng xã miền núi

Xã Nghĩa Lâm được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Yên, Nghĩa Lạc. Đây là xã miền núi với ba dân tộc chủ yếu: Kinh, Thái, Thổ. Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định số 3628-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, gồm 46 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.183 đảng viên.

Một góc xã Nghĩa Lâm. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, khu vực các xã trước sáp nhập đạt kết quả kinh tế - xã hội nổi bật, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.507 tỷ đồng (giá so sánh), tốc độ tăng trưởng bình quân 10,25%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: nông - lâm nghiệp chiếm 40,61% (529 tỷ đồng), công nghiệp - xây dựng 37,25% (613 tỷ đồng), thương mại - dịch vụ 22,14% (364 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63,55 triệu đồng.

Nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu. Tập trung khai thác đất đai phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, triển khai các đề án hỗ trợ nông nghiệp. Năng suất, sản lượng cây lúa ổn định; chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ cam, quýt sang ổi, mía, ngô tại khu vực Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (cũ).

Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng được xã đặc biệt quan tâm. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, tiêm phòng đạt 90% tổng đàn. Lâm nghiệp trồng mới 725 ha rừng, quản lý tốt, không xảy ra cháy rừng. Thủy sản khai thác 132 ha mặt nước, sản lượng 22 tấn/năm. Các xã Nghĩa Lâm (cũ), Nghĩa Lạc (cũ), Nghĩa Yên (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới; Nghĩa Sơn (cũ) đạt chuẩn nâng cao; Nghĩa Lạc (cũ) được Thủ tướng tặng Bằng khen trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản phát triển, thu hút dự án đầu tư, hoàn thành các công trình giao thông, giáo dục, y tế với tổng vốn 90.986 triệu đồng. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng mạnh tại chợ Nghĩa Lâm và các tuyến đường hành lang, với 356 hộ kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Quản lý thu chi ngân sách chặt chẽ, tổng thu 184.525 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn 15.694 triệu đồng. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong sản xuất nông nghiệp và quản lý hành chính. Tài nguyên, môi trường được quản lý nghiêm, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95%.

"Hàng cây nông dân ơn Bác" và "Đường cờ Tổ quốc" giúp diện mạo địa phương tươi sáng, tràn đầy khí thế. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả. Giáo dục triển khai chương trình 2018 hiệu quả, trẻ 5 tuổi đến trường 100%, các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nông thôn mới; bảo tồn bản sắc dân tộc Thái, Thổ qua câu lạc bộ dân ca, cồng chiêng.

Thông tin truyền thông được đẩy mạnh qua đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử. Chăm sóc sức khỏe nâng cao, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Dân số tăng tự nhiên 0,64%. Lao động việc làm, an sinh xã hội được chú trọng, thực hiện đầy đủ chính sách người có công, giảm nghèo.

Đảng ủy, chính quyền xã Nghĩa Lâm thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố. Công tác chính trị tư tưởng, dân vận, kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng đạt kết quả. HĐND, UBND đổi mới hoạt động; MTTQ và đoàn thể vận động đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Quốc phòng - an ninh giữ vững, tuyển quân đạt chỉ tiêu, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển.

Tuy nhiên, xã cũng đánh giá thẳng thắn những hạn chế còn tồn tại như nội lực kinh tế chưa mạnh, hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, do tác động của dịch bệnh, thiên tai và tình hình thế giới phức tạp.

Khát vọng vươn lên, thực hiện đột phá phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu: Phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10-11%/năm; thu nhập bình quân đầu người 80-85 triệu đồng/năm; nông nghiệp dưới 35%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,62%; lao động qua đào tạo 70%; bảo hiểm y tế toàn dân; tiếp cận thông tin, Internet cao.

Các trường học trên địa bàn đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Xã định hình 3 đột phá trọng tâm: cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng nông thôn; phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Các giải pháp: phát triển kinh tế toàn diện, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư; nâng cao giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội; củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lâm quyết tâm vượt thách thức, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ I, góp phần cùng tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.