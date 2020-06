Nghiêm cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe

Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý của nhân dân, để đảm bảo an toàn giao thông thì một trong những hành vi bị nghiêm cấm là dùng tay sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.