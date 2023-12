Nghiện ngập, ông lấy tiền con gửi về nuôi cháu để mua ma túy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Lấy cả tiền nuôi cháu để mua ma túy

Phiên tòa xét xử bị cáo Kha Văn Bún (SN 1963), trú tại bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” phải trải qua 2 lần xét xử, bởi bị cáo này không thừa nhận hành vi bán ma túy. Trong 2 ngày diễn ra phiên tòa, rất ít người thân của Bún đến dự. Theo người đàn ông này, vợ bận trông đàn cháu, con cái thì hầu hết đang đi làm ăn xa nên không ai đến được.

Kha Văn Bún nghiện ma túy đã lâu. Vì thế, vào năm 2019, đối tượng này từng bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Bún trở về địa phương, kiếm sống bằng nghề săn bắn thú rừng, chăn nuôi và làm nương rẫy. Cuộc sống gia đình nghèo khó, túng thiếu, nhưng ông bố của 3 đứa con, thậm chí đã lên chức ông, vẫn chưa thể đoạn tuyệt được với "nàng tiên nâu". Bún khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy, có khi mỗi ngày dùng đến 3 cữ. “Chìm” trong ma túy nên bao nhiêu tiền bạc có được, thậm chí tiền của các con đi làm ăn xa gửi về để nuôi cháu, Bún đều “đốt” hết vào thứ chất cấm ấy.

Bị cáo Kha Văn Bún. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 5/6/2023, trong lần vào khu vực rừng giáp biên giới Lào để săn thú, Bún gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch). Quá trình nói chuyện với người đàn ông bằng tiếng Thái, Bún hỏi mua của người đàn ông 3 gói ma túy hồng phiến với giá 4,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người đàn ông đưa cho Kha Văn Bún 3 gói ma túy dạng hồng phiến (1 gói màu hồng và 2 gói màu xanh). Bún cầm lấy ma túy bỏ vào túi chéo đeo bên người rồi đem về nhà mục đích là vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời. Khi về đến nhà, Bún lấy một ít hồng phiến gói trong một mảnh giấy thiếc cất vào túi áo treo đầu giường ngủ, phần còn lại Bún gói trong túi ni lông cất giấu trong giá đựng đồ dùng.

Đến khoảng 10h ngày 7/6/2023, khi Kha Văn Bún đang ở nhà thì lực lượng công an vào làm việc, Bún đã tự nguyện giao nộp số ma túy trên. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An kết luận, số viên nén màu hồng thu giữ của Kha Văn Bún là 50,15 gam ma túy (Methamphetamine).

Biện minh, chối tội

Tại phiên tòa mở lần đầu, bị cáo không thừa nhận hành vi mua ma túy về bán kiếm lời. Bún khai trước tòa do nghiện ma túy nên chỉ mua về với mục đích để sử dụng. Trả lời câu hỏi vì sao chỉ sử dụng nhưng lại mua số lượng ma túy lớn như vậy thì bị cáo khai “do gặp lô ma túy bán rẻ nên mua”. Về số tiền dùng để mua ma túy, Bún khai do bán thịt con bò. “Bị cáo có nuôi mấy con bò thả trong rừng. Một con trong số đó bị thương do rơi xuống vực nên bị cáo mổ bán thịt cho bà con trong bản. Sau đó, bị cáo đã lấy tiền đó để mua ma túy”, Bún khai trước tòa.

Ngoài ra, bị cáo 60 tuổi còn trình bày lý do mình nghiện ma túy nặng là vì “trong thời gian dịch Covid-19, có nghe người ta nói sử dụng ma túy sẽ không bị lây nhiễm bệnh. Nhưng rồi, bị cáo không những mắc bệnh mà còn nghiện ma túy nặng hơn, có ngày sử dụng đến 3 cữ”. Bị cáo này còn nói mình sử dụng ma túy để tỉnh táo khi đi săn thú, “nếu hôm nào “đói” thuốc bị cáo không có sức đi chăn bò”!

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã phân tích cho bị cáo tác hại của ma túy đối với bản thân người sử dụng; và do bị cáo không thừa nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy nên Hội đồng xét xử quyết định dừng phiên tòa.

Do bị cáo quanh co chối tội nên HĐXX đã mở video ghi cảnh cơ quan điều tra hỏi cung trước đó. Ảnh: Trần Vũ

Bản án thích đáng

Ở phiên xét xử lần 2, tòa đã triệu tập thêm người làm chứng, đồng thời mở video ghi lại cảnh cơ quan điều tra hỏi cung bị cáo. Trong các lần hỏi cung có sự tham gia của luật sư, người chứng kiến, Kha Văn Bún đều khai nhận mua ma túy về sử dụng và bán cho ai có nhu cầu. Người chứng kiến được triệu tập đến phiên tòa cũng xác nhận lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Đến lúc này, bị cáo đã thừa nhận hành vi buôn ma túy về bán. Bị cáo khai trước đó vì lo sợ nên chối tội.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với con, cháu. Bún lo sợ việc các con đang đi làm ăn xa biết chuyện mình lấy tiền mà con cái gửi về nhờ ông bà nuôi cháu để mua ma túy sử dụng sẽ buồn. Đồng thời, hứa về sau sẽ không dính đến ma túy nữa…

Hội đồng xét xử nhận định, do bị cáo quanh co chối tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Kha Văn Bún 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với người đàn ông bán ma túy cho Bún, do không biết rõ nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ để đề nghị xử lý trong vụ án.

Đã tuổi làm ông, lẽ ra Kha Văn Bún phải làm gương cho con, cháu, đằng này lại lún sâu vào nghiện ngập, rồi bán ma túy, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, kinh tế gia đình sa sút, bản thân vướng vào tù tội, trở thành gánh nặng cho gia đình, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Qua đây, một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định tìm vui trong ma túy, kiếm tiền bằng ma túy thì sớm muộn đều phải trả giá bằng những bản án thích đáng.