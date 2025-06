Thể thao Ngỡ ngàng danh tính cầu thủ đắt giá nhất thế giới; Ranieri từ chối dẫn tuyển Italy Arsenal đón tân binh giá 65 triệu euro; Ranieri từ chối dẫn tuyển Italy; Ngỡ ngàng danh tính cầu thủ đắt giá nhất thế giới... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất: ĐT Việt Nam mất ngôi đầu

Tối 10/6, thất bại 0-4 trước Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo Footy Ranking, Việt Nam rớt xuống vị trí thứ 113, giảm 4 bậc so với trước trận đấu. Đây là một cú sốc lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh "Những chiến binh sao vàng" đang nỗ lực trở lại top 100.

Ngược lại, Malaysia tăng 5 bậc và vươn lên vị trí 126 trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của HLV Peter Cklamovski để lại màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt chiến thắng đậm trước tuyển Việt Nam giúp họ cải thiện đáng kể điểm số và thứ hạng.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027.

Thất bại nặng nề là một sự cảnh tỉnh cho tuyển Việt Nam về những thách thức mà đội bóng phải đối mặt trong hành trình giành vé dự Asian Cup 2027. Vị trí tốt trên bảng xếp FIFA rất quan trọng, bởi đây là căn cứ xếp loại hạt giống Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Hiện tại, hành trình trở lại top 100 của tuyển Việt Nam sẽ trở nên gian nan hơn rất nhiều. Việt Nam từng đạt mốc cao nhất là hạng 93 vào tháng 11/2020 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Arsenal đón tân binh giá 65 triệu euro

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận tất cả thỏa thuận cho thương vụ Zubimendi đã được thống nhất. Tiền vệ này sẽ sớm tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Arsenal. Real Sociedad sẽ nhận được khoảng 65 triệu euro và thanh toán theo từng đợt.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. "Dù có những thông tin liên quan đến Real Madrid, Arsenal hoàn toàn kiểm soát tình hình và Zubimendi sẽ gia nhập đội bóng trong thời gian sớm nhất", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Zubimendi trở thành tân binh đầu tiên của Arsenal hè này.



Với việc Jorginho rời sân Emirates theo dạng tự do hè này, còn tương lai của Thomas Partey khó đoán, Arsenal buộc phải bổ sung một tiền vệ phòng ngự chất lượng và Zubimendi là lựa chọn hoàn hảo.

Zubimendi được ví như "truyền nhân của Xabi Alonso" nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng xuất sắc. Anh là mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại, có thể điều tiết nhịp độ trận đấu và phát động tấn công từ xa.

Gia nhập Arsenal, Zubimendi sẽ tái hợp với hai người đồng đội cũ tại Real Sociedad là Mikel Merino và Martin Odegaard. Bộ ba này từng là trụ cột của đội bóng xứ Basque.

Ranieri từ chối dẫn tuyển Italy

La Gazzetta dello Sport đưa tin HLV Claudio Ranieri chính thức từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Italy. Quyết định của Ranieri diễn ra trong bối cảnh bóng đá Italy đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Thất bại 0-3 trước Na Uy hôm 6/6 dẫn đến việc tuyển Italy sa thải HLV Luciano Spalletti, đánh dấu bước thụt lùi đáng kể từ sau chức vô địch Euro 2020. Italy đã vắng mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất, khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng.

HLV Claudio Ranieri không có hứng thú với tuyển Italy.



Trong khi đó, Ranieri vừa hoàn tất nhiệm kỳ ngắn dẫn dắt Roma từ tháng 11 năm ngoái. Theo nhiều nguồn tin, "Gã thợ hàn" vẫn giữ kế hoạch giải nghệ dù vừa nhận lời mời ở cấp độ đội tuyển.

Với việc Ranieri từ chối dẫn tuyển Italy, FIGC phải tìm kiếm những ứng viên khác. Cựu HLV AC Milan, Stefano Pioli trở thành ứng viên tiềm năng. Ngoài ra, Daniele De Rossi, biểu tượng của Roma, cũng nổi lên như một lựa chọn khác của FIGC.

Thủ môn số 1 tuyển Pháp đòi chuyển nhượng sang Chelsea

Mike Maignan đã nói với AC Milan rằng, anh muốn hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Chelsea để kịp đá World Cup các CLB.

HLV Enzo Maresca đang ưu tiên tìm thủ môn mới. Chiến dịch World Cup các CLB của Chelsea sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần tới. Thế nên, họ muốn nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận lấy Maignan. Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ, bản thân người gác đền số 1 tuyển Pháp rất muốn đầu quân Chelsea. Anh đã nói rõ kế hoạch với AC Milan để được ra đi sớm.

Maignan muốn gia nhập Chelsea sớm nhất có thể. Ảnh: SunSport

Mike Maignan cũng rõ ràng dứt khoát sẽ không gia hạn hợp đồng với AC Milan, vốn sẽ hết hạn vào hè năm sau. Bản thân Maignan đã đồng ý các điều khoản cá nhân với đội bóng thành London. Tuy nhiên, khúc mắc nằm ở phí chuyển nhượng. Chelsea chỉ sẵn sàng trả nhiều nhất 13 triệu bảng cho thương vụ trên. Trong khi phía AC Milan yêu cầu khoản tiền 15 triệu bảng Anh.

Mike Maignan từng 32 lần khoác áo tuyển Pháp và hai dịp lọt vào đội hình tiêu biểu Serie A trong 4 năm phục vụ AC Milan.

Ngỡ ngàng danh tính cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Tài năng trẻ này đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi đầu tiên được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới lên tới 200 triệu euro.

Phong độ ấn tượng trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đã giúp ngôi sao chạy cánh Yamal đang được đánh giá cao nhất thế giới.

Thực tế, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Yamal đã thi đấu đầy chững chạc và hiệu quả với 18 bàn thắng cùng 16 pha kiến tạo trong mùa giải vừa qua, góp công lớn giúp đội chủ sân Nou Camp vô địch La Liga cùng Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Top 10 cầu thủ được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới.

Tuy không thể giúp Barcelona vào chung kết Champions League sau thất bại trước Inter Milan ở bán kết, cũng như cùng đội tuyển Tây Ban Nha gục ngã trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết Nations League, nhưng tài năng của ngôi sao sinh năm 2007 là điều không cần bàn cãi.

Màn trình diễn ấn tượng trong suốt mùa giải ở mọi cấp độ, giúp thần đồng Yamal được Transfermarkt định giá 200 triệu euro, tăng 20 triệu euro so với lần cập nhật gần nhất. Nhờ đó, thần đồng của Barcelona đã vượt qua Jude Bellingham (Real Madrid, 180 triệu euro) trở thành cầu thủ được định giá cao nhất thế giới ở thời điểm này.

Yamal là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dưới 18 tuổi đạt mức định giá 200 triệu euro. Trước đây, Kylian Mbappe từng chạm cột mốc này khi 20 tuổi, còn Erling Haaland và Vinicius Junior chỉ đạt được khi bước sang tuổi 24./.