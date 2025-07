Thể thao Ngoại binh 'quay xe', Sông Lam Nghệ An lại gặp khó Dự định của Sông Lam Nghệ An là lựa chọn các ngoại binh đã từng chinh chiến tại V.League. Nhưng kế hoạch đó dường như đang bị đổ bể khi các ngoại binh lần lượt "quay xe".

Sau khi mùa giải 2024-2025 khép lại, Sông Lam Nghệ An đã có những thay đổi lớn trong đội hình, đặc biệt là ở vị trí các ngoại binh. Hai cái tên phải chia tay sân Vinh là tiền đạo Benjamin Kuku và tiền vệ Sebastian Zaracho. Cả hai đều không đáp ứng được kỳ vọng về mặt chuyên môn khiến cho Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã quyết định giữ lại duy nhất một ngoại binh: Michael Olaha – chân sút người Nigeria vẫn là quân bài quan trọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An qua nhiều mùa giải.

Việc chỉ giữ lại Michael Olaha được đánh giá là quyết định hợp lý, bởi trong một đội bóng có ngân sách hạn chế như Sông Lam Nghệ An, mỗi suất ngoại binh đều phải được tận dụng tối đa. Tiền đạo người Nigeria không chỉ là người ghi bàn chủ lực mà còn là linh hồn trong các tình huống tấn công, là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ trong đội hình.

Michael Olaha tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2025-2026. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, việc chia tay tới 2 ngoại binh đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Nghệ phải gấp rút tìm kiếm 3 cái tên mới để hoàn thiện bộ khung cho mùa giải 2025–2026. Những cái tên được đồn đoán cập bến sân Vinh đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm chinh chiến tại V.League: Washington Brandão, Joseph Onoja và Gustavo Sant’Ana Santos. Nếu chiêu mộ thành công cả ba, Sông Lam Nghệ An sẽ có một đội hình đủ sức cạnh tranh ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Cả ba thương vụ này đều lần lượt đổ vỡ, khiến cho mọi toan tính của ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng bị đảo lộn hoàn toàn.

Người đầu tiên nói lời từ chối là Joseph Onoja. Tiền vệ người Nigeria tưởng chừng sẽ gia nhập Sông Lam Nghệ An sau khi kết thúc hợp đồng tại Iraq. Thế nhưng, vào phút chót, anh lại quyết định gia hạn với Naft Al-Basra SC, khiến đội bóng xứ Nghệ không kịp trở tay. Với thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp tốt, Onoja từng được kỳ vọng sẽ là “máy quét” nơi tuyến giữa – mảnh ghép quan trọng mà Sông Lam Nghệ An còn thiếu.

Tiếp đến là Washington Brandão, tiền đạo kỳ cựu từng nhiều năm thi đấu tại V.League. Dù được đánh giá cao về chuyên môn và kinh nghiệm, nhưng thương vụ này cũng nhanh chóng rơi vào bế tắc vì khúc mắc trong vấn đề tài chính. Sông Lam Nghệ An không thể đáp ứng được mức lương yêu cầu từ phía cầu thủ người Brazil. Ngoài ra, yếu tố tuổi tác của Brandão (sắp bước sang tuổi 35) cũng khiến ban huấn luyện có phần e ngại khi đặt niềm tin dài hạn.

Đáng tiếc nhất trong ba cái tên phải kể đến Gustavo Sant’Ana Santos. Trung vệ người Brazil đã ở rất gần với sân Vinh. Nhiều nguồn tin cho biết anh và Sông Lam Nghệ An đã đạt được thỏa thuận miệng, thậm chí chỉ còn chờ ngày ký hợp đồng. Tuy nhiên, vào phút cuối, Gustavo Santos “quay xe” để gia nhập SHB Đà Nẵng, khiến đội bóng xứ Nghệ trở nên hụt hẫng.

Sự lỡ hẹn với Gustavo Santos được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn của Sông Lam Nghệ An mùa tới. Bởi hơn ai hết, ban huấn luyện rất kỳ vọng trung vệ người Brazil sẽ trở thành “thủ lĩnh mới” lấp đầy cho khoảng trống mà các trung vệ nội để lại. Việc anh “lật kèo” phút chót khiến đội bóng phải làm lại từ đầu trong khâu tuyển chọn ngoại binh.

Không thể chiêu mộ được bất kỳ cầu thủ nào trong danh sách mục tiêu, Sông Lam Nghệ An buộc phải chuyển hướng. Theo đó, khả năng cao đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục theo đuổi các ngoại binh mới toanh, chưa từng thi đấu tại V.League. Đây là nước cờ đầy mạo hiểm, bởi nếu những cái tên này không đáp ứng được kỳ vọng thì đội bóng sẽ rơi vào cảnh “đốt tiền vô ích”, giống như một số trường hợp gần đây.

Trung vệ Gustavo Santos bất ngờ "quay xe" để gia nhập SHB Đà Nẵng. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng là bất khả kháng trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An không phải là đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh. Khó có thể cạnh tranh với những đội bóng đại gia tại V.League về mức đãi ngộ, đội bóng xứ Nghệ buộc phải tìm hướng đi riêng, hy vọng vào những “viên ngọc thô” hoặc các thương vụ giá rẻ nhưng hiệu quả cao.

Trong khi thị trường chuyển nhượng đang diễn ra sôi động, thì Sông Lam Nghệ An lại rơi vào cảnh bị động. Điều này vô tình khiến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới bị chậm lại. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là V.League 2025-2026 chính thức khởi tranh, đội chủ sân Vinh đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện đội hình.

V.League mùa tới được dự báo sẽ cực kỳ khốc liệt với sự trở lại của SHB Đà Nẵng, sự vươn lên của tân binh Câu lạc bộ Ninh Bình, cùng với việc các đội bóng lớn ngày càng đầu tư mạnh mẽ. Nếu không sớm ổn định lực lượng, đặc biệt là ở các vị trí ngoại binh, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mục tiêu trụ hạng và xa hơn là cạnh tranh vị trí trong nhóm giữa bảng.