Ngoại hạng Anh 2025/2026: Pháp dẫn đầu với 40 ngoại binh Transfermarkt ghi nhận 65 quốc tịch góp mặt ở Ngoại hạng Anh 2025/2026. Pháp dẫn đầu với 40 cầu thủ (10.3%), Hà Lan bám sát 36, Brazil 31; Hugo Ekitike là người Pháp giá trị cao nhất 85 triệu euro.

Theo số liệu từ Transfermarkt, mùa 2025/2026 chứng kiến Ngoại hạng Anh quy tụ cầu thủ đến từ 65 quốc tịch, với Pháp dẫn đầu làn sóng ngoại binh: 40 cầu thủ, chiếm 10.3% tổng ngoại binh. Hà Lan xếp thứ hai với 36 người, Brazil đứng thứ ba với 31. Đáng chú ý, tiền đạo của Liverpool Hugo Ekitike là cầu thủ Pháp có giá trị thị trường cao nhất, đạt 85 triệu euro.

Bức tranh 2025/2026: 65 quốc tịch, Pháp dẫn đầu

Ngoại hạng Anh tiếp tục là điểm đến của tài năng toàn cầu. Sự áp đảo của các quốc gia châu Âu và Nam Mỹ phản ánh luồng chảy nhân lực bóng đá hiện đại. Pháp không chỉ đứng đầu về số lượng mà còn cho thấy chiều sâu chất lượng, với trường hợp Ekitike là minh chứng ở nhóm giá trị cao.

Ngoại hạng Anh thu hút nhiều cầu thủ ngoại quốc.

Top quốc gia cung cấp cầu thủ cho Ngoại hạng Anh

Thứ hạng Quốc gia Số cầu thủ 1 Pháp 40 2 Hà Lan 36 3 Brazil 31 4 Tây Ban Nha 21 5 Đức 15 6 Argentina 14 6 Bồ Đào Nha 14 8 Bỉ 12

Châu Âu và Nam Mỹ áp đảo, trật tự thay đổi

Hà Lan xếp thứ hai với 36 cầu thủ, hưởng lợi từ sự gần gũi địa lý và tương đồng về phong cách huấn luyện với bóng đá Anh. Brazil là đại diện Nam Mỹ có số lượng lớn nhất (31), khẳng định nguồn cung ổn định của khu vực này. Tây Ban Nha đứng thứ tư với 21 người; quốc gia từng dẫn đầu không lâu trước đây, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang Pháp và Hà Lan trong bức tranh mới.

Đức (15) giữ vị trí thứ năm, phản ánh sự coi trọng của các CLB Anh với nguồn nhân lực được tôi luyện tại Bundesliga. Ở nhóm tiếp theo, Argentina và Bồ Đào Nha cùng chia sẻ vị trí thứ sáu với 14 cầu thủ; Bồ Đào Nha duy trì hiện diện nhờ mạng lưới đại diện và ảnh hưởng của các ngôi sao lớn, trong khi Argentina tiếp tục xuất khẩu tài năng trẻ lẫn kinh nghiệm. Bỉ đứng thứ tám với 12 đại diện.

Pháp có số lượng cầu thủ đông đảo thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Góc chiến thuật và thị trường: điều gì rút ra từ các con số

Sự đa dạng về quốc tịch tiếp tục làm phong phú bản sắc chiến thuật của Ngoại hạng Anh. Lực lượng đến từ châu Âu nền tảng và Nam Mỹ kỹ thuật tạo nên tập hợp phong cách đa tầng, giúp giải đấu duy trì nhịp độ cao, cường độ pressing lớn và khả năng biến hóa qua từng vòng đấu. Bức tranh 65 quốc tịch không chỉ ghi nhận sự mở rộng về địa lý mà còn khẳng định sức hút kinh tế, củng cố vị thế của giải đấu như sân chơi toàn cầu.

Thống kê đáng chú ý

Tổng thể, dữ liệu từ Transfermarkt cho thấy xu thế rõ ràng: Ngoại hạng Anh tiếp tục là điểm hội tụ của những nền bóng đá sản sinh nhiều nhân tài nhất, với Pháp hiện là đầu tàu về số lượng, Hà Lan và Brazil bám sát, còn Tây Ban Nha chứng kiến sự dịch chuyển tương quan trong cuộc đua cung ứng nhân lực.