Ngoại trưởng Nga: Xung đột ở Ukraine có thể kết thúc bằng việc Mỹ bỏ rơi đồng minh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong việc xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh (Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản gửi giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị tăng cường trách nhiệm trong việc xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Nhân rộng 200 mô hình canh tác lúa thân thiện tại Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Đến nay, 200 hộ nông dân ở Hưng Nguyên đã thực hiện áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường với quy mô 25 ha.

4 mẹo làm chủ bản thân để có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Để đạt phong độ tốt vào thời điểm thi tốt nghiệp, các sĩ tử cần nhìn nhận đúng về năng lực, học cách quản trị bản thân và duy trì động lực theo đuổi mục tiêu đại học.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Từ kết quả phiếu tín nhiệm, quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Con trai buôn ma túy, giấu 'hàng' trong nhà mẹ (Baonghean.vn) - Sau khi mua được ma túy, Hải cất giấu trong nhà mẹ đẻ. Thời điểm cơ quan công an khám xét nhà phát hiện hàng cấm, người mẹ bất ngờ, hoảng hốt.

Nghệ An sẽ tiết kiệm sử dụng điện để đối phó với nắng hạn cao điểm mùa khô năm 2023 (Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị về một số giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh .

Xe bồn gặp nạn, bị lật nằm ngang đường (Baonghean.vn) - Xe bồn bị lật nằm ngang trên đường Hồ Chí Minh, khiến nhiều phương tiện không thể qua lại. Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại xã Thanh Đức (Thanh Chương).

Khánh thành và bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng (Baonghean.vn) - Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng do Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại, với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại sẽ phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng và khu vực lân cận.

Huyện Hưng Nguyên đồng loạt xây dựng, sửa chữa 19 nhà ở cho người nghèo (Baonghean.vn) - Sáng 17/5, huyện Hưng Nguyên đồng loạt tiến hành khởi công xây mới và sửa chữa 19 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Những lưu ý bạn cần biết để lái xe an toàn vào ban đêm Không gian đêm tối, tầm quan sát hạn chế, dễ buồn ngủ, là những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro khi lái xe vào ban đêm.

Những điểm nổi bật ở kỳ SEA Games lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam (Baonghean.vn) - Kết thúc SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức giành ngôi nhất toàn đoàn với 136 huy chương Vàng, 105 huy chương bạc và 114 Huy chương Đồng. Đây là kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ở nước ngoài.

Mẹo siêu dễ để giữ hoa tươi lâu hơn Bạn đang tìm kiếm những cách tuyệt vời để khiến cho những bông hoa của bạn tươi lâu hơn. Hãy tham khảo những mẹo dưới đây để giữ cho hoa tươi và đẹp, giúp bạn có thể chiêm ngưỡng chúng lâu hơn.

Hơn 90% các địa phương hoàn thành Hội thi Hát dân ca trong trường học cấp cơ sở (Baonghean.vn) - Thông qua hội thi nhằm duy trì phong trào học và hát dân ca trong các nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hát dân ca cho quê hương đất nước.

Diễn đàn 'Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh' (Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Diễn đàn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh”.

Sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Derby cân sức (Baonghean.vn) - Sau quãng thời gian tạm nghỉ để cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32, V.League 2023 tiếp tục trở lại với các cặp đấu tại vòng 8.

Tín dụng chính sách giúp Nam Đàn vươn tới mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu (Baonghean.vn) - Với sự hỗ trợ cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân ở Nam Đàn đã vươn lên ổn định cuộc sống. Huyện quê Bác đang từng bước đổi thay, hướng mạnh mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An sẽ gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (Baonghean.vn) - Ngày 28/4 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1905-QĐ/TU thành lập Ban tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Bỏ túi các 'bí kíp' giúp tránh nổ lốp ô tô khi trời nắng nóng Vào mùa Hè, khi nhiệt độ ngoài trời nói chung và mặt đường nói riêng luôn ở mức rất cao, ô tô rất dễ gặp những vấn đề như xịt lốp, nổ lốp. Vậy, lái xe phải làm gì để giữ an toàn cho lốp xe giữa ngày hè nắng nóng?

Rưng rưng về với quê Người (Baonghean.vn) - Những ngày tháng 5, dòng người hành hương về quê Bác mỗi lúc một đông, ai nấy đều rưng rưng xúc động. Sau đây là chia sẻ của một số du khách khi về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An: 50 năm - những mốc son lịch sử (Baonghean.vn) - Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Kiểm lâm Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Qua các thế hệ đã góp phần làm nên truyền thống với nhiều thành tích đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ phát triển vốn rừng Nghệ An.

Sản xuất ô tô liên tục lao dốc; USD tăng vọt gây áp lực lên vàng (Baonghean.vn) - Sản xuất ôtô liên tục lao dốc, địa phương lo hụt thu ngân sách; USD tăng vọt gây áp lực lên vàng. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu lớn, giá lúa gạo neo cao... là những thông tin thị trường hôm nay (17/5).

ĐT nữ Việt Nam tức tốc hướng đến World Cup nữ 2023; Kỷ lục 7 thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 32 (Baonghean.vn) - Thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ tiếp tục chuẩn bị để hướng đến World Cup nữ 2023; U22 Indonesia giành chiến thắng 5-2 trước Thái Lan trong trận chung kết. Đó là thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thủy Tiên lên tiếng vụ phát tiền từ thiện '6 tờ 500.000 thành 5 triệu đồng' Ca sĩ Thủy Tiên có bài đăng giải thích về thông tin cho rằng cô đếm nhầm "6 tờ 500 nghìn thành 5 triệu đồng" trong vụ ồn ào từ thiện 3 năm trước nhưng vẫn chưa thuyết phục số đông dân mạng.

Khởi tố người phụ nữ cạo tóc tình địch để đánh ghen Có mặt tại phòng chung cư, Nguyễn Thị Ngọc Mai yêu cầu đồng bọn khống chế, giữ chân, tay chị N. để cô ta đánh, tát, dùng tông cơ cắt tóc của tình địch.

Hai đội U22 Thái Lan và Indonesia ẩu đả nhau ở chung kết SEA Games 32 (Baonghean.vn) - Các thành viên U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã tạo ra màn ẩu đả xấu xí trong trận chung kết SEA Games 32.

Huấn luyện viên Philippe Troussier: 'Tôi muốn hướng tới mục tiêu vòng loại U23 châu Á' (Baonghean.vn) - Sau khi U22 Việt Nam kết thúc hành trình SEA Games với tấm Huy chương Đồng, huấn luyện viên Philippe Troussier đã chia sẻ về những kế hoạch sắp tới.

Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C (Baonghean.vn) - Ngày 17/5, dự báo tại Nghệ An, xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.