Ngư dân Nghệ An hối hả ra khơi khi giá dầu giảm

(Baonghean.vn) - Tại các cảng cá trên địa bàn Nghệ An trong những ngày này luôn nhộn nhịp tàu cá ra, vào. Theo bà con ngư dân, thời điểm này ngư trường đang thuận lợi, nên tranh thủ ra khơi, nhất là khi giá dầu đã giảm nhiệt.

Xuân Hoàng - Quang An

Sản lượng đánh bắt cao, ngư dân có lãi

Tại các cảng cá trên địa bàn Nghệ An trong những ngày đầu tháng 8 này luôn nhộn nhịp tàu cá ra, vào. Bên cạnh những con tàu đang neo đậu để ngư dân bốc dỡ hải sản xuống bán cho thương lái là những tốp ngư dân khẩn trương tiếp nguyên liệu, nhiên liệu lên tàu để ra khơi chuyến mới. Theo bà con ngư dân cho biết, thời điểm này ngư trường đang thuận lợi, nên tranh thủ đi chứ không neo tàu thuyền thời gian dài như trước.

Ngư dân Hồ Kết ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) đang cùng với bạn thuyền khẩn trương chuyển từng khay cá đầy ắp từ khoang của con tàu biển kiểm soát NA 9424 TS trong chiều 3/8 cho biết, chuyến biển này tàu cá của ông đi trong thời gian 4 ngày đêm, đánh bắt được 11 tấn hải sản, trong đó, phần lớn là cá trỏng. Mặc dù giá trị của cá trỏng chỉ có 13.000 đồng/kg, nhưng cũng không thua lỗ như trước, bởi giá dầu đã giảm nhiều so với trước, từ hơn 30.000 đồng/lít, xuống còn hơn 24.000 đồng/lít.

Kế hoạch là chúng tôi chỉ nghỉ ngơi 1 đêm, đến sáng mai tập trung tiếp đá lạnh, dầu và mọi thứ lương thực, thực phẩm… lên tàu, chiều mai là làm thủ tục xuất cảng, đánh bắt chuyến mới. Mong rằng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giá dầu giảm hơn nữa để bà con đánh bắt có lãi, phấn khởi hơn. Ngư dân Hồ Kết, xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu).

Càng về chiều, khi mực nước thủy triều lên cao thì số tàu thuyền vào cảng cá Lạch Quèn nhiều hơn. Vì vậy, trên bến cảng hàng loạt xe ô tô lui tới để thu mua, bốc xếp hải sản. Vì thời tiết nắng nóng, nên hải sản sau khi thu mua xong, thương lái dùng bạt phủ kín, hoặc bốc xếp lên xe ô tô ngay, nhằm tránh cá giảm chất lượng. Bên cạnh đó là những giàn máy xay đá lạnh hoạt động hết công suất. Đá lạnh được nghiền nát, theo băng tải lên mạn thuyền đổ vào khoang tàu.

Ngư dân Nguyễn Hồ Thủy ở xã Tiến Thủy hồ hởi cho biết, chuyến biển vừa rồi tàu của ông đánh bắt được trên 12 tấn hải sản, trừ chi phí mỗi thuyền viên còn có tiền triệu mang về gia đình. Nghỉ ngơi 1 đêm là các thành viên có mặt tại cảng cá để chuyển bị mọi thứ đi chuyến mới.

Ông Nguyễn Đức Đông - quản lý cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) cho hay, do thời điểm này ngư trường thuận lợi, giá dầu giảm sâu so với trước, nên bà con tranh thủ bám biển, không neo đậu tàu thuyền dài ngày như trước. Nhìn chung đợt này hầu hết tàu nào cũng đánh bắt được khá nhiều hải sản. Tuy vậy, do chủ yếu là cá trỏng nên giá trị không cao, song thu nhập cũng hơn trước, vì sản lượng đạt cao, trong khi giá nhiên liệu giảm.

“Trước đây, khi giá dầu tăng cao, mỗi khi tàu về cảng cá, chủ tàu nào cũng kêu lỗ dầu, không mặn mà bám biển, khiến cảng cá không mấy nhộn nhịp. Từ khi giá dầu được Nhà nước điều chỉnh giảm sâu, tâm lý của bà con ngư dân tự tin hơn trong mỗi chuyến biển”, ông Nguyễn Đức Đông chia sẻ.

Tại các cảng cá khác ở thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu… cũng nhộn nhịp hơn trước, phần lớn số tàu đều có lãi sau mỗi chuyến biển.

Ông Nguyễn Bá Kỷ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) chia sẻ: Từ tháng 7 lại nay, do giá dầu giảm mạnh, cùng với ngư trường thuận lợi, nên ngoại trừ những chủ tàu cá có điều kiện đặc biệt mới neo thuyền ở nhà, còn lại bám biển khai thác hải sản. Qua nắm bắt thông tin cho thấy, hầu hết tàu nào cũng đánh bắt được sản lượng khá lớn, giá trị thu về ít nhất 250 triệu đồng/tàu/chuyến, cá biệt có những tàu thu về 600 triệu đồng/chuyến. Với giá dầu giảm so với trước và mức thu như vậy là ngư dân có lãi.

“Ngư trường đang thuận lợi, vì vậy, ngư dân trên địa bàn xã tranh thủ bám biển. Tàu cá của xã Quỳnh Lập phần lớn là công suất lớn, đánh bắt vùng khơi, nên sản lượng đánh bắt lớn, ngoài cá trỏng chiếm phần nhiều, ngoài ra còn có mực, cá bạc má, cá thu… nên giá trị nâng cao”, ông Nguyễn Bá Kỷ cho hay.

Tại cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) số lượng tàu cá trở về cảng hàng ngày nhiều hơn trước. Do đặc thù của tàu cá Diễn Châu công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ, nên sản lượng không lớn như tàu cá nơi khác, nhưng giá dầu đã giảm khiến ngư dân yên tâm hơn.

Đề phòng bão trên Biển Đông

Theo ông Trần Xuân Nhuệ - Trưởng phòng Khai thác và Nguồn lợi thủy sản (Chi cục Thủy sản) cho rằng, sau khi giá dầu được Nhà nước điều chỉnh giảm mạnh từ tháng 7 đến nay, cùng với ngư trường thuận lợi hơn, nên bà con ngư dân trên toàn tỉnh hồ hởi bám biển đánh bắt hải sản, không còn tình trạng tàu thuyền neo đậu dài ngày như trước.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong tháng 8 này có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông, do vậy, bà con ngư dân cần theo dõi để chủ động tránh bão an toàn.

Vì vậy, sản lượng hải sản đánh bắt được những ngày gần đây tăng cao. Đây là tín hiệu tích cực, tạo động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Tuy nhiên, bà con ngư dân cần theo dõi thời tiết trên biển để đề phòng rủi ro trong tháng 8 này./.