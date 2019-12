Người “biến” gạo thành thảo dược quý

Lão nông Phan Văn Hòa (áo trắng) cùng người dân trồng lúa thảo dược.

Nông dân Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung và các nhà nghiên cứu về cây lúa đã quá quen thuộc với cựu chiến binh Phan Văn Hòa ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành với các biệt danh như “Hòa gạo”, “Ông Hòa gạo thảo dược”, “Người vẽ màu cho hạt gạo”...Sinh năm 1957, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông gắn bó với đồng ruộng. Trăn trở tìm một giống lúa thuần phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của ruộng đồng quê hương và có năng suất cao, chất lượng tốt, ông đã từng bỏ công nghiên cứu, nhân giống thành công các giống lúa chất lượng như AC5, lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1, 2,3... Các giống lúa này được bảo hộ nhãn hiệu, có mặt trên các đồng ruộng khắp mọi miền Tổ quốc, được nông dân đón nhận tích cực bởi năng suất cao, gạo thơm dẻo và chứa nhiều dưỡng chất.Nhận thấy lúa gạo thô giá thành rẻ, người trồng lúa không có lãi, thậm chí lỗ, nên lão nông Phan Văn Hòa luôn đau đáu một điều, đó là nâng cao giá trị hạt gạo thông qua chế biến. Nghĩ là làm, ông đầu tư máy móc, nhà xưởng, thu mua, bao tiêu sản phẩm lúa AC5, lúa thảo dược Vĩnh Hòa cho bà con với giá cao và chế biến, đóng gói thành các sản phẩm như: Gạo sạch, trà gạo thảo dược Vĩnh Hòa, bột dinh dưỡng gạo thảo dược Vĩnh Hòa, bánh nổ gạo thảo dược Vĩnh Hòa và cao lúa gạo thảo dược Vĩnh Hòa. Gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, ông Hòa tạo nên chuỗi giá trị đã góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho nhiều hộ nông dân.Với những đóng góp của mình, ông vinh dự được nhận phần thưởng, Kỷ niệm chương từ tỉnh đến Trung ương. Có thể kể đến như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có đóng góp tích cực trong xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2015; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016; “Nông dân sản xuất lúa sáng tạo toàn quốc” năm 2011 của Bộ NN&PTNT, được UBND tỉnh tặng Bằng khen giải Nhất KH&CN với công trình “Ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất lúa thương phẩm AC5 và gạo an toàn”; Cúp Vàng sáng tạo công nghệ và thiết bị quốc tế năm 2012; Giải thưởng “Sao Thần nông - cho mùa bội thu” năm 2015 của Bộ NN& PTNT; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là “Nhà khoa học của nông dân” năm 2018...Với ông, say mê nghiên cứu, sáng tạo tìm tòi, gắn bó máu thịt với cây lúa không phải để được tôn vinh, được nhận những Giấy khen, Bằng khen, Cúp Vàng mà điều quan trọng nhất, đó là đem lại lợi ích, thu nhập cho người nông dân, giúp họ gắn bó với ruộng đồng, quê hương.Thành công lớn nhất là năm 2006, ông cho ra đời giống lúa tím thảo dược Vĩnh Hòa 1 với năng suất vượt trội và hàm lượng dinh dưỡng cao. Theo đó, kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Quates1) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Việt Nam và Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia cho thấy, giống lúa này có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, trong đó: hàm lượng canxi (mg/100g) đạt 16,6; hàm lượng sắt đạt 1,1; và hàm lượng Vitamin A đạt 57,0. Đặc biệt hơn nữa, bởi vì chất omega quý hiếm chỉ có duy nhất trong trứng cá hồi, thì nay lại xuất hiện trong thành phần dinh dưỡng của giống lúa tím này, với hàm lượng omega 9 và hàm lượng omega 6 đạt cao.