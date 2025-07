Kinh tế Người dân miền Tây Nghệ An xuyên đêm lên núi tìm nơi tránh lũ, lực lượng địa phương họp khẩn giữa đêm, dầm mưa di dời dân Hơn 1 giờ sáng ngày 23/7, chúng tôi vẫn liên tục nhận được các phản ánh của người dân nhiều xã, bản ở miền Tây về nỗi lo sợ bị nước lũ nhấn chìm, cùng với đó là thông tin hàng trăm hộ dân bỏ nhà cửa chạy lên núi cao tìm nơi tránh trú, bảo vệ tính mạng trong bối cảnh nước vẫn tiếp tục dâng nhanh.

23 giờ đêm 22/7, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Xén Nguyễn Viết Hùng cho biết, ông và các cán bộ, lực lượng chức năng của xã vẫn đang trú mưa tại một nhà dân gần trụ sở UBND xã.

“Nước sông không ngừng dâng cao và đến hơn 23 giờ đêm, khu vực trước cổng vào UBND xã Mường Xén đã ngập đến đầu người lớn, chúng tôi không thể vào trụ sở, cũng không thể đi đâu khác bởi xung quanh đều đã ngập sâu. Toàn bộ khu vực trung tâm xã đều mất điện” - ông Nguyễn Viết Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Bí thư Đảng uỷ xã Mường Xén và các lực lượng cùng người dân chống lũ trong đêm 22/7. Ảnh CSCC

Cách đó không xa, các hộ dân bị ngập sâu cũng đang bỏ nhà cửa, chỉ mang theo một số vật dụng cá nhân kéo nhau đến trụ sở Trung tâm chính trị để trú nhờ.

Ông Kha Hải Thành ở khối 1, xã Mường Xén, năm nay gần 80 tuổi, vừa đến ngủ nhờ tại Trung tâm chính trị nói: “Tôi chưa bao giờ gặp trận lũ nào như đợt này. Nhà tôi đã ngập đến mái và sắp đổ, nên cả nhà phải đến trường để ở nhờ. Mưa lũ lên quá nhanh, không ai kịp trở tay”.

Trung tâm xã Mường Xén chìm trong biển nước. Ảnh: Đào Thọ

Thời điểm nửa đêm qua, nhiều người dân ở khối 5, xã Mường Xén dù có nhà ở vị trí cao nhưng nước cũng bắt đầu tràn vào nhà, tâm trạng mọi người hầu hết đều hốt hoảng, lo sợ nhưng không thể làm gì hơn. Họ dùng điện thoại thông minh phát trực tiếp cảnh nước dâng, bất lực nhìn dòng nước dần nhấn chìm mọi thứ.

Người dân Mường Xén kêu cứu trong đêm 22/7. Ảnh chụp màn hình

Tại xã Tương Dương, UBND xã họp khẩn giữa đêm để tìm phương án, chỉ đạo các bản, làng ứng phó hiệu quả nhất trong bối cảnh nhiều người dân đã bắt đầu bỏ nhà cửa để chạy lên núi, tìm nơi cao để tránh lũ.

Bí thư Đảng uỷ xã Tương Dương Lê Văn Lương và các đoàn công tác chỉ đạo hỗ trợ người dân di dời trong đêm. Ảnh: Đình Tuân

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân khối Hoà Bắc di dời tránh lũ. Ảnh: Đình Tuân

Sau khi họp, Bí thư Đảng uỷ xã Tương Dương Lê Văn Lương cùng các lực lượng đã trực tiếp đi đến các bản, chia làm nhiều tổ công tác để hỗ trợ di dời dân. Trong đêm, xã Tương Dương đã di dời những hộ dân trong vùng ngập lụt tại khối Hoà Bắc và khối Hoà Đông.

Người dân xã Yên Na di dời đến điểm trường tiểu học để tránh lũ trong đêm 22/7. Ảnh: CSCC

Càng về khuya, cùng với mưa to, nước sông càng dâng cao, các đoạn Quốc lộ 7 qua các xã từ Con Cuông lên đến Tam Quang, Mường Xén đều dần chìm trong nước. Có đoạn đã ngập khoảng 2m. Tại cầu cứng qua sông Nậm Mô dẫn vào Đền vạn Cửa Rào thuộc xã Tương Dương, nước đã ngập cầu và bị nước cuốn trôi trong đêm.

Lúc 23 giờ 30 phút đêm 22/7, thông tin từ cán bộ xã Yên Na, các lực lượng địa phương đã thực hiện lệnh sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại khu vực bản Vẽ, bố trí sơ tán 120 hộ dân đến nơi an toàn, tạm trú tại điểm trường tiểu học.

Cũng thời gian này, trên Quốc lộ 7, người dân tập trung đông đúc trên mặt đường ở vị trí cao ráo, không dám ở trong nhà vì sợ nước lũ dâng ngập; nước chảy xiết sẽ cuốn trôi cả người.

Lực lượng chức năng xã Con Cuông dầm mình trong đêm giúp người dân đảm bảo an toàn trong mưa lũ đêm 22/7. Ảnh: CSCC

Tương tự, đã hơn nửa đêm, các lực lượng xã Con Cuông cũng dầm mưa để giúp các hộ dân di chuyển đồ đạc, sơ tán đến nơi cao ráo an toàn hơn.

Tại xã Tam Thái, thời điểm đêm khuya, nước trên sông Lam và các suối trên địa bàn dâng cao, nguy cơ gây ngập lụt một số hộ gia đình tại bản Lũng, Cánh Tráp, Cây Me.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các lực lượng chức năng và Công an xã đã khẩn trương di dời 15 hộ, 65 khẩu có nguy cơ cao thuộc các bản Lũng, Cánh Tráp, Cây Me đến nơi an toàn. Các lực lượng tiếp tục xuyên đêm ứng trực, rà soát, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khi cần thiết.