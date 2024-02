Người dân Nghệ An ùn ùn rời quê sau kỳ nghỉ Tết

(Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, ngành chức năng ở Nghệ An đã chủ động triển khai các phương án, như tăng cường các phương tiện vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông để người dân an tâm đi lại sau Tết.

Tàu xe, sân bay có lượng người tăng vọt

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, người dân Nghệ An tập trung ở nhà ga, sân bay, bến xe để trở lại nơi học tập, làm việc. Lượng hành khách tại các địa điểm này tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường.

Sảnh chờ tại ga Vinh đông đúc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Q.A

Tại ga Vinh, trong ngày mùng 4 - 5 Tết, người dân đã tấp nập trở về để chờ tàu. Hành khách thường đến trước từ 1 - 2 tiếng để chuẩn bị sẵn sàng, tránh bị trễ tàu. Trong đó, chủ yếu là khách lên tàu để đi các chuyến Vinh - Hà Nội, Vinh - Sài Gòn...

Bà Nguyễn Thị Hoa, huyện Hưng Nguyên chia sẻ: Sau Tết, tôi vào lại TP. HCM để giữ cháu cho con cái đi làm. May mắn là đã đặt được vé khứ hồi từ trước Tết, nếu bây giờ mà đặt vé chắc sẽ không còn hoặc phải ngồi ghế phụ vì chuyến Vinh – Sài Gòn luôn đông đúc nhất.

Hành khách làm thủ tục tại ga Vinh tối 13/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Q.A

Thống kê của Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Trong ngày 14/2, tức mùng 5 Tết có khoảng 5.000 khách lên xuống ga Vinh, gấp khoảng 5 lần so với ngày thường. Trong đó, chủ yếu là khách lên tàu rời quê để trở về nơi làm việc, học tập. Đường sắt Việt Nam đã tăng cường thêm các chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Sau Tết luôn là thời điểm lượng hành khách tăng đột biến và hàng năm chúng tôi đều đã có kế hoạch phục vụ nhu cầu của hành khách dịp cao điểm này. Hiện nay, khách hàng đa số đã sử dụng mua vé qua mạng, không mua vé trực tiếp nhiều như trước nên đã giảm hẳn sự ùn tắc, lộn xộn tại các quầy bán vé. Bên cạnh đó, toàn bộ cán bộ, nhân viên đều được tăng cường để hỗ trợ người dân từ nay cho đến hết Rằm tháng Giêng, do đây là thời điểm lượng khách tăng cao nhất trong năm.

Người dân lên xe khách tại Bến xe huyện Yên Thành chiều 14/2 (mùng 5 Tết). Ảnh: Văn Trường

Tại các bến xe, lượng hành khách cũng tăng lên từ 2 - 3 lần so với ngày thường.

Tại Bến xe huyện Yên Thành chiều mùng 5 Tết có khá nhiều khách đi Đà Nẵng, Hà Nội… Người dân đều tranh thủ đến sớm để sắp xếp hành lý.

Ông Nguyễn Minh Hoàn - Trưởng Bến xe huyện Yên Thành cho biết: Địa bàn huyện Yên Thành có 75 xe giường nằm chạy các tuyến Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Huế… Ngay từ mùng 3 Tết hành khách đã đến bến xe để di chuyển về các tỉnh, thành. Các xe đều cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, xe đến điểm đều tranh thủ quay đầu ngay để đón đợt khách mới.

Hành khách đến sớm để sắp xếp hành lý rời quê. Ảnh: Văn Trường

Tại Bến xe Bắc Vinh, gần 200 đầu xe đăng ký hoạt động trong bến đều đã khởi động đón khách từ ngày mùng 2 Tết, có những xe chạy xuyên Tết để phục vụ người dân. Trong đó, các tuyến có lượng người đi cao nhất bao gồm tuyến Vinh - Hà Nội, Vinh - TP.HCM, Vinh - Đà Nẵng.... Các xe đều cơ bản kín vé trong ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Hầu hết hành khách đều phải liên hệ đặt vé trước vài ngày để các nhà xe sắp xếp.

Không chỉ nhà ga, bến xe mà tại sân bay, lượng khách cũng tăng cao. Tại sân bay Vinh, trong ngày mùng 5 Tết có 44 chuyến bay, số lượng khách khoảng 9.500 khách, tăng hơn 3.000 khách so với ngày thường.

Ông Nghiêm Mạnh Tuấn - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết: Các tuyến được khách đặt vé đi nhiều nhất bao gồm tuyến Vinh - Nội Bài và Vinh - Tân Sơn Nhất. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách sau Tết, cảng đã bố trí, tăng cường thêm nhân lực và phương tiện, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trên các chuyến bay. May mắn là thời điểm này cơ bản hết đợt sương mù nên không còn tình trạng trễ chuyến, delay như trước Tết.

Các điểm bắt xe buýt vào TP.Vinh luôn có lượng người đông đúc chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Q.A

Không chỉ vận tải hành khách ngoại tỉnh mà các phương tiện giao thông nội tỉnh khác như xe buýt, taxi, xe ôm... cũng có lượng khách tăng đáng kể trong ngày nghỉ Tết cuối cùng. Đơn cử như tuyến Quốc lộ 1A hướng về TP.Vinh chiều mùng 5 Tết đã ùn tắc một quãng dài từ thị trấn Quán Hành vào xã Nghi Kim. Các điểm đón xe buýt trở vào TP.Vinh trong ngày mùng 5 Tết luôn trong tình trạng quá tải.

Đảm bảo đủ phương tiện phục vụ nhân dân

Để chủ động công tác vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được thuận lợi, các đơn vị bến xe, ga tàu trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các phương án. Ông Trần Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An cho biết: Dịp sau Tết, trung bình đơn vị có khoảng 220 lượt xe/ngày, (tăng 20-30%), để đáp ứng nhu cầu cho hành khách, công ty đã tăng cường, chuẩn bị thêm trên 20 xe ô tô khách phòng lượng khách tăng đột biến.

Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Nghi Kim tắc nghẽn chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Q.A

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị vận tải phối hợp cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở đối với những nhà xe, phương tiện hoạt động đảm bảo tốt các điều kiện theo các quy định cần thiết, hành khách đến mua vé được niêm yết giá vé rõ ràng.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Đối với ngành Đường sắt, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết, ngành Đường sắt nhận đăng ký mua vé tập thể Tết Giáp Thìn (ưu tiên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội).

Bên cạnh đó, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy 12 đôi tàu Thống Nhất từ Sài gòn, Vinh, Hà Nội và ngược lại, tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu địa phương NA1/2 (Hà Nội đến Vinh và ngược lại). Ngoài số đôi tàu trên, ngành Đường sắt còn tổ chức chạy thêm các đôi tàu địa phương để vận chuyển nhân dân từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về Vinh và ngược lại.

Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải phải bố trí đủ số lượng phương tiện vào hoạt động theo đúng biểu đồ đã đăng ký, phối hợp với các bến xe, nhà ga xây dựng kế hoạch điều động phương tiện tăng cường để hỗ trợ hành khách. Ngành Giao thông vận tải cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông giảm ùn tắc sau Tết.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An làm việc với các chủ xe khách đảm bảo an toàn cho người dân sau Tết. Ảnh: Văn Trường

Để bình ổn giá vé trong dịp Tết, ngành chức năng cũng đã đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải niêm yết đúng giá cước đã đăng ký, không tự ý tăng giá cước vận tải dịp Tết. Trường hợp có nhu cầu tăng giá cước, doanh nghiệp phải xây dựng phương án phù hợp, đúng với quy định của Bộ Tài chính để trình Sở Giao thông vận tải xem xét.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, theo dự tính toàn tỉnh huy động khoảng gần 19.000 lượt phương tiện phục vụ gần 460.000 lượt người. Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã có phương án tăng cường phương tiện cho 5 tuyến gồm các tuyến: Nghệ An-Hà Nội, Nghệ An - Hải Phòng, Nghệ An - Đà Nẵng, Nghệ An - Huế, Nghệ An - TP. Hồ Chí Minh.

Các nhà xe phải đảm bảo an toàn, niêm yết giá, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân sau Tết. Ảnh: Văn Trường