Người dân ở Thanh Chương đau xót tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy phòng trà về nơi an nghỉ cuối cùng

(Baonghean.vn) - Trong không khí tang thương, chiều 15/6, anh em, bà con lối xóm, người dân xã Thanh Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) vô cùng đau xót tiễn đưa gia đình anh Nguyễn Trọng Học tử nạn do hỏa hoạn tại TP. Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng.