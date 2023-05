Người đàn ông nhận án tử vì... bức ảnh đăng facebook

(Baonghean.vn) - Để hỏi cho rõ bức ảnh nhạy cảm trên Facebook vợ, Phan Văn Tuấn bắt xe từ Lào về nước xin chị vợ số điện thoại vợ mình nhưng không được. Trong phút nóng giận, Tuấn đã xuống tay đâm chết chị vợ và chém trọng thương cháu gái chỉ mới 6 tháng tuổi.

Từ bức ảnh đăng Facebook

Ngày 3/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Anh Sơn nhận được tin báo xảy ra vụ án khiến cho 2 người bị thương vong tại xóm 3, xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn). Nhận được tin báo, các trinh sát đã cùng lực lượng công an xã có mặt tại địa bàn, nạn nhân được xác định là mẹ con chị Đặng Thị Vân (SN 1980, trú tại xóm 3, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn).

Ngay khi xảy ra vụ việc, nạn nhân Đặng Thị Vân đã được người dân cấp cứu kịp thời, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã khiến cho chị tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Còn cháu gái Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi), là con gái chị Vân, bị một vết chém từ trán xuống hết gò má, sâu tận xương, cháu được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để phẫu thuật.

Vụ việc xảy ra quá đột ngột khiến cho người nhà nạn nhân cũng như bà con xã Hoa Sơn không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Thế nhưng, điều khiến cho người dân hoang mang hơn cả, thủ phạm không ai khác lại chính là em rể của nạn nhân, người đã từng chung một gia đình.

Ngay lập tức, đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1977, trú tại xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) được triệu tập lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện. Thời điểm đầu, Tuấn vẫn ngoan cố cho rằng lỗi do bị hại công kích mình trước nên mới xảy ra cơ sự. Qua thời gian, bằng biện pháp nghiệp vụ của mình, các điều tra viên đã khiến cho Phan Văn Tuấn cúi đầu nhận tội và kể lại quá trình gây án.

Được biết, Phan Văn Tuấn kết hôn với chị Đặng Thị Kiều (cùng trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn), em gái chị Vân. Sau một thời gian chung sống, do bất đồng quan điểm nên hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng tháng 6/2014, vì xích mích trong cuộc sống, Phan Văn Tuấn đánh và đuổi vợ ra khỏi nhà. Chán nản, vợ Tuấn bỏ vào Nam làm ăn còn Tuấn cũng sang Lào làm phụ hồ.

Cuối năm 2014, nhìn thấy trên Facebook vợ có hình ảnh nhạy cảm không rõ mặt người (hình ảnh do virus Facebook tự đăng tải), nghi ngờ đó là vợ mình, Tuấn bắt xe từ Lào về. Tuấn điều khiển xe máy chạy thẳng vào nhà chị Vân. Tiếng xe máy kêu to nên chị Vân nói: “Nhà có con nhỏ ngủ, tiếng xe kêu to, nó giật thột” và đuổi Tuấn ra khỏi nhà. Tuấn nói: “Tui không biết, thông cảm cho tui, tui xin lỗi” và dắt xe ra khỏi nhà chị Vân.

Nghi chị Kiều sang Lào làm ăn, Tuấn xin số điện thoại chị Kiều để gọi vợ hỏi rõ câu chuyện thì chị Vân trả lời nói không biết số điện thoại của Kiều.

Phan Văn Tuấn và chị Vân tiếp tục cãi nhau, Tuấn dùng tay bóp cổ đối phương. Lúc này anh Nguyễn Văn Quang là xóm giềng thấy to tiếng liền sang can ngăn nên Tuấn bỏ về. Về đến nhà, Tuấn lấy con dao dắt vào thắt lưng quần và tiếp tục chạy xe máy sang nhà chị Vân “hỏi cho ra nhẽ”.

Tuấn nói: “Con Kiều làm gái ở bên Lào, tau đưa cho mà coi”. Lúc này chị Vân đang bế con nhỏ và nói mình không biết em gái ở đâu.

Tuấn nói: “Con Kiều đang ở Việt Nam hay ở Lào, tại răng hắn lên Facebook lại làm bạn với người Lào có hình ảnh quan hệ nhau ở cầu thang. Nếu như hắn ở Lào nói hắn về, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người”. Chị Vân một mực không xem ảnh và nói: “Đừng có vu oan”.

Đang lúc cay cú, không làm chủ được bản thân, Tuấn rượt đuổi rồi dùng dao chém liên tiếp vào người chị Vân. Nạn nhân ngã xuống đất, lúc này, hàng xóm lao vào can ngăn nhưng gã vùng ra, tiếp tục chém nhiều nhát vào người chị vợ. Dù được mẹ che chắn nhưng cháu Linh cũng bị Tuấn chém một nhát từ trán xuống má.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ đi. Mọi người nhanh chóng đưa chị Vân và cháu Linh đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Vân tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, nạn nhân Đặng Thị Vân tử vong vì sốc, mất máu cấp do đa chấn thương, vỡ, đứt hộp sọ và đứt tổ chức não. Cháu Linh được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu và được xác định tổn hại 15% sức khỏe.

Những giọt nước mắt muộn màng

Ngày 29/5/2015, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Tuấn về tội Giết người. Bất chấp trời nắng như đổ lửa, người nhà nạn nhân Đặng Thị Vân đến tòa từ sớm. Bố con anh Thái Văn Minh (chồng chị Vân) mặc áo xô, mang theo di ảnh của vợ, mẹ đến “đòi trả mạng”.

Bé Thái Thị Thùy Linh còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau của mình, con bé nằm thiếp trên vai người họ hàng, khuôn mặt vẫn chưa hết thảng thốt khi vết chém của người dượng vẫn kéo dài từ trán xuống má.

“Tội lắm chị ơi, nó mất mẹ khi mới được 6 tháng tuổi. Giờ vết chém thành sẹo lồi, nó phải mang vết sẹo đó trên mặt cả đời. Từ hồi mẹ cháu chết, cha cháu chật vật với hai đứa nhỏ, con bé thì sang ở với tôi…”, người cô ruột của bé thở dài.

Cái nóng hầm hập gần 40 độ C khiến khán phòng thêm ngột ngạt và dường như nóng hơn khi chủ tọa phiên tòa chất vấn bị cáo: "Vì sao bị cáo chém chị Vân?". Tuấn lúng túng khai: "Bị cáo tức quá vì xin số vợ nhiều lần mà chị Vân không cho". Chủ tọa nói tiếp: "Kể cả họ biết mà không nói là quyền của họ. Bị cáo chung sống với chị Kiều không có giấy kết hôn. Bị cáo hành hạ vợ như cơm bữa, vợ bỏ nhà đi là lỗi tại ai? Bị cáo phải biết mình sống thế nào để vợ phải bỏ đi chứ. Bị cáo có rượu chè, đánh đập, hành hạ vợ không?". Tuấn cúi đầu im lặng.

Một hồi lâu, Tuấn tự thốt lên trước tòa rằng: "Vì vợ có quan hệ bất chính với người khác khi thấy vợ kết bạn và đưa những hình ảnh phản cảm lên Facebook. Bị cáo tức tối và xin số điện thoại để bảo vợ xóa những bức ảnh đó. Nhưng...".

Nghe đến lời tự thú này, những người dự phiên tòa tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Chủ tọa chất vấn: "Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook bị virus mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?". "Dạ không. Bị cáo sai rồi" - Tuấn cúi đầu hối hận.

Tại phiên tòa, Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án chung thân cho tội giết người, 2-3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Anh Thái Văn Minh, đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị HĐXX tuyên phạt Tuấn tử hình. “Vợ tôi chết tức tưởi quá, con tôi còn quá nhỏ mà Tuấn cũng không tha. Nếu để Tuấn còn sống hắn sẽ tiếp tục gây họa. Bây giờ chúng tôi không cần gì hết, chỉ cần mạng đổi mạng”, anh Minh cho biết.

Khi được nói lời nói sau cùng, Tuấn xin phép HĐXX được quay lại nhìn gia đình anh Minh. Gã lí nhí nói lời xin lỗi nhưng không được gia đình bị hại chấp nhận. Tuấn mong HĐXX xem xét cho gã được sống để còn có cơ hội trở về nuôi con và chuộc lại lỗi lầm với gia đình chị Vân.

HĐXX vào nghị án, Tuấn được đưa lại hàng ghế dành cho bị cáo. Đứa con nhỏ của Tuấn được người nhà đưa tới, cách chừng 2m. Gã ngoái đầu lại gọi “Con ơi, bố đây, bố đây. Tha lỗi cho bố…”. Nhìn thấy đứa con nhỏ được người nhà mang tới, Tuấn gọi con rồi úp mặt vào đôi bàn tay xù xì đen đúa, khóc nức nở trước chốn công đường.

HĐXX nhận định, hành vi của Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của người khác, gây thương tích cho cháu bé chưa có khả năng tự vệ, gây mất trật tự an ninh xã hội, cần phải dành cho bị cáo một mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và xét xử, Tuấn đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi, gia đình đã khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Tuấn án chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp cả hai hình phạt, Tuấn phải thi hành bản án tù chung thân. Ngoài ra, Tuấn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Minh hơn 120 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 con của anh Minh mỗi cháu 600 nghìn đồng/tháng cho đến khi cháu trưởng thành.

Phía ngoài hành lang nắng rát, người cô của Tuấn gầy đen, đứng khóc nhìn Tuấn đang bỏ hai tay vào còng số 8. Bà cầm gói xôi, hộp xúc xích cố đưa cho Tuấn nhưng không được. “Tôi chỉ xin nhìn nó một lần thôi. Tôi già rồi. Chao ôi, chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà dẫn đến nông nỗi này” - bà than trong nước mắt. Tuấn cũng kịp ngoái đầu nhìn bà cô đang đứng như trời trồng trong nắng rồi bỗng òa khóc. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình, Tuấn đã đẩy sự việc đi quá xa.

Tuy nhiên, nhận thấy mức án dành cho Tuấn là nhẹ và chưa tương xứng với hành vi phạm tội mà Tuấn đã gây ra, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo lên TAND cấp cao.

Ngày 11/1/2016, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tuấn. Tại phiên tòa phúc thẩm xét thấy hành vi phạm tội của Tuấn là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ và có ý thức phạm tội đến cùng nên không còn giá trị cải tạo. Vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị hại, sửa bản án cấp sơ thẩm và tuyên phạt Tuấn án tử hình về tội giết người.