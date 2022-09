4 án tử hình, 1 án chung thân cho nhóm mua bán ma tuý

An Quỳnh

(Baonghean.vn) - Trong 5 bị cáo, Vi Văn Hợi là bị cáo có hành vi nghiêm trọng nhất. Tại phiên tòa, Vi Văn Hợi bị xét xử bởi 2 hành vi mua bán ma túy cùng một lúc.

Ngày 22/9/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử đối với vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” do bị cáo Vi Văn Hợi (SN 1983, trú tại khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) cầm đầu.

Do quen biết nhau từ trước, ngày 01/9/2020, Vi Văn Hợi cùng bạn gái Vi Thị Phương (SN 1996, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong ) rủ Nguyễn Văn Quang đi xe ô tô bán tải mang BKS 37A - 693.35 đến nhà Nguyễn Thành Đạt tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) chơi.

Tại đây, Hợi cùng Đạt ở lại bàn bạc việc Đạt muốn góp 400 triệu đồng cùng với Hợi mua ma túy, Hợi đồng ý.

Ngày 02/9/2020, Hợi điện thoại di động cho người đàn ông quốc tịch Lào để thỏa thuận mua ma túy. Sau khi thỏa thuận xong, Đạt đưa cho Hợi 400 triệu đồng để lấy hàng. Vi Văn Hợi theo sự chỉ dẫn người đàn ông Lào đến lấy hàng tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Khi lấy được hàng, Hợi điện thoại cho Phan Văn Tuyên (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Nguyễn Văn Quang (SN 1994, trú tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vận chuyển ma túy giúp mình. Trước khi đi Hợi đưa khẩu súng K59 cho Tuyên và Quang để sử dụng khi bị các lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Tuy nhiên khi Tuyên và Quang điều khiển xe bán tải qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra vì có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, bắt quả tang Tuyên và Quang đang có hành vi vận chuyển ma túy, thu giữ 35,5kg ma túy các loại và 1 khẩu súng.

Sau khi bị bắt, Tuyên và Quang có khai nhận đường dây ma túy này do Vi Văn Hợi cầm đầu. Cùng tham gia vận chuyển với Tuyên và Quang còn có Vũ Văn Phúc (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Ngày 10/11/2020, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vi Văn Hợi tại nơi ở của Vi Thị Phương tại khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Hợi đã sử dụng khẩu súng mua từ trước bắn hai phát đạn để đe dọa các lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra, xét xử, tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Vi Văn Hợi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 50kg ma túy; Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thành Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 35,5 kg ma túy, ngoài ra Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy tàng trữ tại nhà. Các bị cáo Phan Văn Tuyên và Vũ Văn Phúc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vận chuyển trái phép 35,5kg ma túy nói trên.

Các bị cáo Hợi, Đạt, Tuyên và Quang còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Xem xét vai trò, vị trí cũng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Văn Hợi, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quang, Phan Văn Tuyên tử hình. Bị cáo Vũ Văn Phúc bị tuyên phạt tù chung thân.

Trong vụ án này còn có Vi Thị Phương (SN 1996, trú huyện Quế Phong, là bạn gái của Hợi) bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm” và nhận bản án 30 tháng tù.