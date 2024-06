Pháp luật Người dân thành phố Vinh bức xúc vì không đủ nước sinh hoạt Những ngày qua, người dân nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh phải chịu cảnh nước máy không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí, có những phường, xã mất nước cả tuần nay.

Bà Trần Thị Hiền, trú tại khối 8, phường Lê Lợi cho biết, một tháng nay, nước máy quanh khu vực nhà bà rất yếu và mất thường xuyên khiến cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều. Gia đình bà Hiền không làm giếng khoan trong nhà nên nguồn nước chủ yếu phụ thuộc vào nước máy. Vậy nhưng thời gian gần đây, nước dự trữ trong bể ngầm có dung tích khoảng 3m3 cũng đã cạn.

"Nếu tình trạng này kéo dài thì chắc chắn sẽ không còn nước sạch để dùng" - bà Hiền cho biết.

Gia đình bà Trần Thị Hiền sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt vài ngày qua. Ảnh: Tiến Đông

Các phường gần với Nhà máy nước Hưng Vĩnh (phường Cửa Nam), như Đội Cung, Lê Lợi, Vinh Tân, Hồng Sơn... chịu cảnh nước yếu, mất nước đã chật vật, các khu vực nằm cuối đường ống như Nghi Phú, Hưng Lộc khi mất nước người dân còn vất vả nhiều hơn.

Bà Trần Thị Thu, trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc cũng không nén nổi bức xúc khi cả tuần nay, nước máy của gia đình bà không có giọt nào, kể cả vào đêm khuya hay khung giờ thấp điểm.

Nhiều người phản ánh, tình trạng mất nước này không được đơn vị cấp nước báo trước. Và khi người dân thắc mắc gọi điện qua đường dây nóng thì họ xuống kiểm tra và trả lời "cho qua chuyện".

Cả tuần nay nhiều hộ dân khu vực xã Hưng Lộc không có nước máy để dùng. Ảnh: Tiến Đông

Việc mất nước dài ngày còn khiến nhiều người phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Nhiều người còn cho biết, máy bơm của gia đình bị cháy do không nhận được thông báo cắt nước, yếu nước, khiến bể dự phòng cạn kiệt.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về tình trạng mất nước kéo dài, ông Hoàng Văn Hải – Tổng Giám đốc Công ty cấp nước Nghệ An cho biết: Vấn đề này không phải mới xảy ra, cũng đã được công ty dự báo và thông báo trước.

Nhiều hộ gia đình sử dụng các phương tiện như xô, chậu để hứng nước nhưng cũng không có nước mà dùng. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Hải, hiện nay hệ thống cấp nước Vinh và vùng phụ cận gồm 3 nhà máy (Hưng Vĩnh, Hưng Nguyên, Cầu Bạch) với công suất thiết kế 94.000m3/ngày đêm là không đủ so với nhu cầu sử dụng của người dân. Toàn khu vực thành phố Vinh và phụ cận hiện nay có 110.000 khách hàng sử dụng nước, bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, đơn vị.

Đặc biệt, những năm gần đây nhu cầu sử dụng nước tại các tổ chức, doanh nghiệp tăng nhanh, nhất là tại Khu công nghiệp VSIP. Những năm trước, nhu cầu sử dụng của Khu công nghiệp này là khoảng 2.000m3/ngày, đêm. Thế nhưng hiện nay nhu cầu đã tăng lên thành 3.000 đến 4.000m3/ngày, đêm.

Người dân huy động các dụng cụ chứa trong nhà để tích trữ nước sinh hoạt. Ảnh: Tiến Đông

Trước tình trạng này, ông Hải cho biết, giải pháp khắc phục đang được thực hiện bằng cách điều áp theo vùng. Về lâu dài, phía Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đang làm các hồ sơ, thủ tục để nâng cấp công suất Nhà máy nước Cầu Bạch lên 50.000m3/ngày, đêm nhằm phục vụ nhu cầu người dân và các khu công nghiệp.

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An có 3 nhà máy với công suất 94.000m3/ngày, đêm, tuy nhiên chừng đó là không đủ so với nhu cầu sử dụng của người dân. Ảnh: Tư liệu

Thực tế, qua tìm hiểu, từ tháng 5/2023 Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đã thực hiện cập nhật thông tin, thông báo chỉ số tiêu thụ nước của mỗi hộ gia đình qua nền tảng Zalo. Trong tháng 4 vừa qua, Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An cũng đã ban hành: Thông báo về việc mất nước, yếu nước mùa nắng nóng 2024 và Thông báo về việc mất nước, yếu nước ngày 20/4/2024. Mới nhất là vào sáng nay (19/6), đơn vị "Cấp nước Nghệ An" cũng đã ban hành tiếp 1 thông báo về việc mất nước, yếu nước tại địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Người dân xã Nghi Liên - vùng cuối nguồn, từ lâu đã phải xây bể xi măng để lọc nước khoan, nhưng nguồn nước khoan không đảm bảo chất lượng. Ảnh: Tư liệu

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt với một đô thị loại 1 như thành phố Vinh là điều không thỏa đáng, bởi lẽ, chỉ số sử dụng nước sạch là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng cuộc sống.

Tình trạng mất nước sinh hoạt kéo dài, đòi hỏi bản thân đơn vị cấp nước cần phải tăng cường áp dụng các giải pháp, công nghệ trong hoạt động; đầu tư nâng cấp hệ thống để bảo đảm cấp nước liên tục, ổn định cho người dân. Ngoài ra các ngành chức năng, đơn vị quản lý nhà nước cần tăng cường các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng lên.

Trong mùa khô, người dân cũng cần nâng cao ý thức sử dụng nước một cách hiệu quả, tránh gây thất thoát, lãng phí; đồng thời cập nhật thông tin một cách kịp thời để có giải pháp ứng phó một cách hiệu quả nhất.