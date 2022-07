Người dân tiếp tục thực hiện tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 để chống biến thể BA.5

(Baonghean.vn) - Khi tiêm mũi 3, mũi 4, mọi người sẽ được củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể BA.5; nếu nhiễm bệnh thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm.

Thông tin từ Bộ Y tế: Đến nay cả nước đã tiêm được 45.436.997 mũi 3 vaccine COVID-19, đạt tỷ lệ 67,7%; tiêm được 4.617.673 mũi 4 vaccine COVID-19 (đạt tỷ lệ 6,9%). Các tỉnh tiêm mũi 4 có tỷ lệ thấp gồm: Phú Thọ (1,2%); Hải Dương (1,6%); Bắc Kạn (0,4%); Nghệ An (1,5%); Quảng Nam (2,3%); Đồng Tháp (2,3%)... Có 3 tỉnh đạt tỷ lệ tiêm mũi 4 cao gồm Bắc Giang (24,7%); Quảng Ninh (20,9%); Hậu Giang (15,6%).

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết: Hiện có không ít người dân lo ngại về việc tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19 sẽ có phản ứng phụ mạnh hơn các mũi trước đó. Tuy nhiên, trong 4 mũi tiêm thì tiêm mũi 3, mũi 4 có ý nghĩa nhắc lại lần 1, lần 2 nên ở giữa mức phản ứng của mũi 1, mũi 2. Ví dụ như vaccine Pfizer thì tiêm mũi 2 phản ứng hơn mũi 1 còn mũi 3, mũi 4 ít phản ứng hơn mũi 2.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới biến thể BA.5 đang lây lan nhanh trên thế giới và hiện biến thể này đã xâm nhập vào nước ta. Để phòng bệnh, GS.TS Phan Trọng Lân nêu rõ: “Vaccine tiếp tục là một yếu tố rất quan trọng. Khi tiêm mũi 3, mũi 4, chúng ta sẽ củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể BA.5. Nếu nhiễm bệnh thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm các mũi nhắc lại”.

Liên quan đến nội dung Nghệ An có tỷ lệ tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 thấp (1,5%), Tiến sĩ Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho hay: Từ trước đến nay, tất cả số vaccine COVID-19 mà Bộ Y tế phân bổ về đều đã được tỉnh Nghệ An triển khai tiêm hết cho người dân, không để thừa, lãng phí. Tỷ lệ người dân tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 đạt 75,9%.

Riêng với mũi 4 vaccine COVID-19 thì mới chỉ có một số người thuộc đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm được tiêm. Trong thời gian tới, trên cơ sở số vaccine do Bộ Y tế phân bổ về, Nghệ An tiếp tục triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 thì đến lúc ấy tỷ lệ sẽ được tăng lên.

Tiến sĩ Chu Trọng Trang cho biết thêm: Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 581/KSBT-PCBTN đề nghị các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác tiêm vaccine COVID-19.

Người dân cần tiếp tục tích cực ủng hộ và chủ động đi tiêm nhắc lại các mũi vaccine phòng COVID-19. Để được tiêm, người dân cần đến các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đăng ký, nghe tư vấn và sẽ được tiêm miễn phí.