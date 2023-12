Người dân và học sinh Nghệ An trải nghiệm thực hành phòng cháy, chữa cháy

(Baonghean.vn) - Các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã trình diễn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Người dân và các em học sinh được học tập, trải nghiệm những kiến thức, kỹ năng thiết thực.

Sáng 16/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự có có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, lãnh đạo thành phố Vinh, các phường, xã, trường học trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quang An

Chương trình nhằm tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân về kiến thức, pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người...

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã giới thiệu trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm: xe chữa cháy hiện đại, có tính năng nổi trội; xe cứu nạn, cứu hộ có nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ cứu nạn, cứu hộ; xe thang chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ... và một số dụng cụ, phương tiện đơn lẻ khác như: máy cắt cầm tay, lăng giá di động, lăng phun bọt, ròng rọc giá ba chân, máy leo dây; giới thiệu mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, mô hình Điểm chữa cháy công cộng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, thời gian qua, sự phát triển kinh tế - xã hội đã kéo theo việc tiềm ẩn các nguy cơ cao về cháy, nổ. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hành chữa cháy và cứu nạn là nội dung hết sức quan trọng nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn ngay từ khi mới phát sinh, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Qua đó, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh vai trò của ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Tại chương trình, các em học sinh và đông đảo nhân dân được trải nghiệm và thực hành các kỹ năng cơ bản về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang; cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas; di chuyển người tay không; rải vòi chữa cháy; phun nước tiêu điểm; thoát nạn trong không gian hạn chế. Các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng đã biểu diễn kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn, cứu hộ, leo dây không có dụng cụ hỗ trợ; Thoát nạn sử dụng máy leo dây...

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thực hiện các bài tập khởi động. Ảnh: Quang An

Các em nhỏ thuyết trình các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy mà các em đã được học. Ảnh: Quang An

Hướng dẫn các em học sinh thoát nạn trong môi trường nhiều khói độc. Ảnh: Quang An

Kỹ năng thoát hiểm trên tầng cao bằng thang dây. Ảnh: Quang An

Các chiến sĩ thực hành thoát nạn bằng đệm hơi. Ảnh: Quang An

Các em học sinh rất hào hứng để được thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Quang An

Các em học sinh được trải nghiệm sử dụng bình cứu hoả. Ảnh: Quang An