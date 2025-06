Kinh tế Người dân vùng cao Nghệ An di dời đến nơi tái định cư, chạy đua với mưa lũ

Hiện nay, thời tiết liên tục có những diễn biến bất thường, gây ra nhiều thiệt hại về mọi mặt ở các xã, huyện vùng cao. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm thiệt hại và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chính quyền cùng bà con nhân dân đang nỗ lực chạy đua với thời tiết trong triển khai các dự án tái định cư, di dời nhà cửa đến nơi an toàn.

Niềm vui an cư trước mùa mưa lũ

Sáng 11/6, khi truyền thông tin cho nhau về khả năng ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2025, dự kiến Nghệ An sẽ có nhiều nơi mưa to và rất to, các hộ dân ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đã bớt lo lắng hơn.

Người dân bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý xây dựng nhà tại khu tái định cư Mò Nừng, xã Mỹ Lý. Ảnh: HT

Bà Kha Thị Thiên, một hộ dân của bản Xốp Tụ vừa mới chuyển đến nơi ở mới tại khu tái định cư Mò Nừng, cho biết, những năm trước khi mùa mưa lũ đến là người dân bản lại nơm nớp lo sợ bị sạt lở núi, lũ quét như năm 2018. Bây giờ, nỗi lo sợ đó không còn khi gia đình bà và 50 hộ khác đã và đang chuyển đến ở tại khu tái định cư mới của bản.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, bản Xốp Tụ có 176 hộ, trận lũ lịch sử năm 2018 đã ảnh hưởng, đe doạ nghiêm trọng đến 51 hộ dân của bản Xốp Tụ. Đây là các hộ sống dọc khe Mò Nừng, nhà cửa có nguy cơ đổ sập xuống lòng sông. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đề xuất xây dựng khu tái định cư Mò Nừng với quy mô 51 hộ tại bản Xốp Tụ.

Cán bộ UBND xã Mỹ Lý giúp người dân di dời nhà cửa đến nơi ở mới. Ảnh: HT

“Đến ngày 11/6, khi hệ thống hạ tầng hoàn thành, đã có 23 hộ dân hoàn thành trên 90% việc xây dựng nhà tại khu tái định cư. Trong đó có 5 hộ đã hoàn thành và chuyển vào sinh sống. Các hộ còn lại cũng đã khởi công xây móng, tiến tới hoàn thiện nhà ở. Dự kiến đến ngày 30/6, toàn bộ 51 hộ sẽ ổn định sinh sống tại khu tái định cư, giúp bà con yên tâm khi mùa mưa lũ đến. Vừa qua, lãnh đạo huyện cũng đã có nhiều cuộc kiểm tra, đôn đốc công tác giúp dân di dời đến nơi ở mới, đồng thời triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Mỹ Lý” - ông Lương Văn Bảy cho biết.

Khu tái định cư Mò Nừng là 1 trong 2 dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn I (2021-2025), còn gọi là Chương trình MTQG 1719.

Ngoài khu tái định cư Mò Nừng còn có khu tái định cư ở xã Bảo Nam, hiện đang xây dựng được khoảng 65%. Tại Bảo Nam, theo Ban Quản lý dự án huyện Kỳ Sơn, do địa hình liên tục bị sạt lở, nhiều đoạn núi nứt gãy khiến tiến độ xây dựng khu tái định cư thường xuyên phải tạm dừng để đánh giá lại thực trạng và điều chỉnh xây dựng.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho đồng bào Nhôn Mai. Ảnh: Hải Thượng

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũng đã có nhiều khu tái định cư khác đã được hoàn thành, người dân đã chuyển đến ở, như Khu tái định cư bản Vàng Phao, xã Mường Típ, khu tái định cư bản Hoà Sơn ở thị trấn Mường Xén…

“ Trên địa bàn tỉnh, có 4 dự án định canh, định cư thuộc Dự án 2 Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021-2025, được thực hiện tại 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Nguồn ngân sách Trung ương bố trí cho Nghệ An thực hiện Dự án 2 năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 23,087 tỷ đồng. Đó là 2 dự án khu tái định cư ở xã Mỹ Lý và bảo Nam của huyện Kỳ Sơn; dự án định canh định cư khe Hộc, bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông (Tương Dương) tổng vốn đầu tư hơn 34 tỷ đồng; Dự án định canh định cư tại bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

Đến nay đã có 2 khu tái định cư hoàn thành, người dân đã di dời đến ở là khu tái định cư ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) và bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Các khu tái định cư ở xã Bảo Nam và xã Hữu Khuông chưa xây dựng xong.

Sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ

Đợt mưa lớn, lũ quét cuối tháng 5, đầu tháng 6/2025 xảy ra trên địa bàn các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông của Tương Dương; Tri Lễ, Hạnh Dịch của Quế Phong; Mỹ Lý, Huồi Tụ ở Kỳ Sơn đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, khiến hàng chục hộ dân bị trôi, bị sập hoặc hư hỏng nhà cửa, tài sản. Đến nay, nhiều vùng có nguy cơ sạt lở ở Kỳ Sơn, Tương Dương vẫn tiếp tục phải di dời khẩn cấp.

Ngày 2/6, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại điểm vừa chịu ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Nhôn Mai (Tương Dương). Ảnh tư liệu: Quang An

Hiện nay, tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở Tương Dương, Kỳ Sơn, lực lượng “4 tại chỗ" vẫn đang gấp rút giúp các hộ dân nằm trong vùng đe doạ sạt lở di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Những hộ bị thiệt hại, các lực lượng đang vận động ủng hộ người dân xây nhà mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, khu vực từ Huế đến Phú Yên có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều và đêm 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.



Cùng ngày, theo bản tin của Đài khí tượng thuỷ văn Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 1, dự báo từ đêm 11/6 đến hết ngày 14/6 trên địa bàn Nghệ An sẽ có mưa to và rất to. Vì vậy, cảnh báo địa bàn các huyện miền Tây cần có phương án chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét.

Các lực lượng chức năng xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương giúp 2 hộ gia đình ở bản Có Hạ tháo dỡ nhà cửa để di dời khẩn cấp. Ảnh: HT

Để đảm bảo an toàn và tính mạng, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới, người dân cần lưu ý các khuyến cáo sau: Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt mưa lớn xảy ra vào ban đêm. Chủ động sơ tán khỏi các nhà có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường xung quanh như tiếng nổ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ,... để kịp thời phát hiện và có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng.