Xã hội Người ép nam sinh lớp 9 ở Nghệ An ăn đất bị khởi tố Nam học sinh lớp 11 ở huyện Nam Đàn bị khởi tố về tội Làm nhục người khác. Do bị can chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 25/10, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.N. (SN 2008, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) để điều tra tội Làm nhục người khác. Đây chính là người ép nam sinh lớp 9 ăn đấttrong clip dài hơn 2 phút được chia sẻ trên mạng xã hội ít ngày trước.



Các quyết định khởi tố trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn phê chuẩn. Do bị can N. chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình ngành chức năng điều tra vụ việc. N. hiện là học sinh lớp 11 của Trường THPT Mai Hắc Đế.

Công an huyện Nam Đàn làm việc với nam học sinh. Ảnh: Phan Tuyết

Trước đó, ngày 22/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Đàn nhận được thông tin trên mạng xã hội xuất hiện video vụ việc một nam học sinh lớp 9, Trường THCS Anh Xuân, bị bắt ép ăn đất, hút thuốc lá. Phòng đã trực tiếp làm việc với Hiệu trưởng nhà trường để xác minh sự việc và chỉ đạo hướng xử lý.



Kết quả xác minh cho thấy, vụ việc xảy ra tại khu vực cánh đồng thuộc xã Nam Anh, sau buổi sinh hoạt Đoàn xã Nam Anh tổ chức. Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Th. - lớp 9E - Trường THCS Anh Xuân với bạn học cùng trường là em Võ Hải Đ. - lớp 9C.



Tối 19/10, khi gặp nhau Đ., Th. cùng bạn là Phạm Thiện Nh. - lớp 11A4 - Trường THPT Mai Hắc Đế đã bắt ép em Đ. phải ăn đất, buộc hút 2 điếu thuốc và phải nuốt khói thuốc. Trong khi Nh. ép buộc, dọa nạt thì Th. quay video rồi sau đó gửi cho các bạn trong lớp.

"Sau khi phát hiện video phát tán trên mạng là sự việc liên quan học sinh trường mình, nhà trường đã trực tiếp báo cáo phòng, chính quyền địa phương. Phòng cũng đã phối hợp Công an huyện, chỉ đạo Công an xã cùng nhà trường điều tra vụ việc", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn cho biết.