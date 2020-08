Người mẹ đơn thân 2 lần bị nhóm côn đồ dùng xăng khủng bố

Ngày 11/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Ngọc Hòa (SN 1989), trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu về tội Hủy hoại tài sản và Cố ý gây thương tích; Thái Bá Tình (SN 1991), trú xã Diễn Thọ về tội Hủy hoại tài sản và Cao Hùng (SN 1990), trú xã Diễn Thọ về tội Không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa tháng 6/2019, qua mạng xã hội Hòa quen biết người phụ nữ tên Hoàng (hiện đang sống ở nước ngoài). Nghi ngờ chị Đinh Thị H. (trú xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) có quan hệ tình cảm với chồng cũ nên Hoàng đã thuê Hòa đe dọa với giá 20 triệu đồng.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hòa nhận lời nên chiều 20/6/2019 rủ thêm bạn là Thái Bá Tình lên nơi ở của chị H. đấm vào đầu khiến người phụ nữ này hoảng sợ, bỏ chạy.



Cho rằng mức đe dọa đó còn nhẹ nên Hoàng yêu cầu Hòa tiếp tục khủng bố tinh thần. Ngày 30/6/2019, Hòa chuẩn bị 2 túi quần áo cũ, 2 lít xăng, 1,5 lít dầu hỏa và 2 bình ga mini cùng với Tình đi đến trước cửa quán của chị H. châm lửa đốt làm hư hỏng một số tài sản. Tổng giá trị thiệt hại là hơn 4,7 triệu đồng.Thấy thiệt hại gây ra trước đó không lớn nên tối ngày 19/7/2019, Hòa tiếp tục chuẩn bị 2,5 lít xăng, 4 bình ga mini, 1 đoạn dây dù rồi nhờ Cao Hùng “chở đi công việc”.Đến nơi, Hòa buộc dây dù ở miệng can xăng và các bình ga mini được dán xung quanh can châm lửa đốt rồi ném can xăng vào trước quán tạp hóa. Lúc này, chị H. vừa đi ra thì bị cháy vào hai bên chân. Chị H. vội chạy vào nhà tắm dùng lửa dập đồng thời đưa 2 con ra ngoài bằng cửa sau.Hậu quả, chị H. bị tổn thương cơ thể 15%, cháy 1 căn nhà, máy bơm nước, 2 xe máy, hàng tạp hóa và toàn bộ đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá gần 530 triệu đồng.Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hòa khai đã làm những việc trên theo lời thuê của người phụ nữ tên Hoàng để nhận 20 triệu đồng. Hùng khai không biết ý đồ của Hòa mà chỉ chở đi khi bạn nhờ.Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Ngọc Hòa 12 năm tù, Thái Bá Tình 8 tháng tù, Cao Hùng 9 tháng cải tạo không giam giữ. Về phần dân sự, tòa buộc Hùng phải bồi thường cho nạn nhân hơn 600 triệu đồng, Tình bồi thường cho nạn nhân 2,5 triệu đồng.