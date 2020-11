Người mua vàng lỗ hơn 2 triệu đồng sau một tuần

Thị trường vàng thế giới phiên cuối tuần đêm qua (giờ Việt Nam) tiếp tục chứng kiến đà bán tháo của các nhà đầu tư khiến giá rơi xuống dưới vùng 1.790 USD/ounce.



Chốt phiên tuần này, giá vàng trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.787,7 USD/ounce, giảm 20,4 USD so với phiên liền trước. Thậm chí, so với cuối tuần trước, giá kim quý tại đây hiện thấp hơn tới 85 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 4,5% một tuần.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đêm qua tiếp tục giảm mạnh, cũng đóng cửa tuần ở 1.787,7 USD/ounce. So với cuối tuần trước, giá vàng giao ngay tại đây hiện thấp hơn trên 4% thị giá. Trên sàn Comex, giá vàng tương lai giao tháng 12 đêm qua giảm gần 1,3% giá trị, giao dịch lần cuối ở 1.782,7 USD/ounce.

Mua vàng trong nước lỗ 2,2 triệu đồng/tuần



Giá kim quý thế giới giảm sâu cũng khiến vàng miếng trong nước giảm liên tục tuần này. Hiện tại, giá vàng miếng đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp và bán ra phổ biến ở mức 54,5 triệu đồng/lượng.

Tính riêng tuần này, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,75 triệu đồng/lượng (3,1%). Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp đưa ra khiến người mua từ cuối tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ 2,2 triệu đồng/lượng, tương đương gần 4% giá trị đầu tư.

Cũng trong sáng nay, giá vàng SJC bán ra tại các cửa hàng khu vực Hà Nội đã giảm về 54,57 triệu đồng/lượng, đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp của vàng miếng SJC. Trong cả tuần này (23-28/11), giá vàng chỉ giữ xu hướng giảm.

Đà giảm mạnh của kim quý trên cả thị trường thế giới và trong nước đang khiến giá mặt hàng này rơi xuống vùng thấp nhất 4 tháng.

Vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp



Việc đóng cửa ở vùng giá thấp đã khiến giá vàng trong nước và thế giới có tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tuần này, giá vàng thế giới khởi đầu với nhiều kỳ vọng khi vẫn giữ được mốc quan trọng từ cuối tuần trước.

Tuy nhiên, những thông tin tích cực liên quan vaccine Covid-19 và thị trường chứng khoán tăng mạnh đã tạo áp lực lên kim loại quý. Đặc biệt, dữ liệu cho thấy dòng tiền bị nhà đầu tư rút từ thị trường vàng để đổ vào chứng khoán là nguyên nhân chính khiến giá giảm sâu.

Việc vàng giảm xuống dưới 1.790 USD/ounce đêm qua cũng đánh dấu lần lao dốc thứ 3 của mặt hàng này trong vòng một tuần qua.

Người mua vàng tuần này đang chịu khoản lỗ hơn 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Theo ông Alain Corbani, Giám đốc danh mục đầu tư của Finance SA, vàng đã liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng tuần này (1.850 USD, 1.800 USD) nhưng không còn nhiều tiêu cực. Ông dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại mốc 2.500 USD/ounce từ vùng giá hiện tại.

“Giai đoạn tiếp theo của chu kỳ tăng giá sẽ dựa vào việc đồng USD thấp hơn và đây là yếu tố chính để thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn từ đây”, ông Corbani nói.

Một số chuyên gia khác cho rằng môi trường vĩ mô vẫn đang hỗ trợ cho việc vàng tăng giá nhưng kỳ vọng về mức giá cao kỷ lục đã bị trì hoãn cho tới năm sau.

“Giá vàng không tăng vì đại dịch mà tăng vì những chính sách phản ứng với đại dịch. Các gói kích thích kinh tế, đồng USD mất giá, lãi suất thấp mới là những lý do khiến vàng tăng lên mức kỷ lục. Những lý do này sẽ không mất đi và vàng sẽ tăng mạnh vào năm sau”, ông Kevin Grady, Chủ tịch quỹ Phoenix Futures & Options LLC cho biết.

Tuy vậy, ông Grady không kỳ vọng vàng sẽ đạt 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay mà kim quý sẽ đóng cửa năm nay ở dưới 1.900 USD/ounce.