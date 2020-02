Người phụ nữ ở Nghệ An phao tin sai sự thật về dịch Corona để bán thực phẩm chức năng

Sáng 13/2/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định xử phạt đối với Nguyễn Thị T.T (SN 1979), trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona.

Theo đó, ngày 28/1/2020, Nguyễn Thị T.T là chủ tài khoản facebook Thùy Trang đã đăng tải một bài viết với nội dung: “Corona về đến Viện Nhi Nghệ An rồi. Đi mô thấy ai ho tránh xa không tiếp xúc gần. Bịt khẩu trang vào. Sợ thật sự. Đừng có không hiểu biết rồi khổ ra. #GENECEL_Plus giải pháp tối ưu để phòng tránh”.

Cán bộ Phòng An ninh nội bộ Công an tỉnh làm việc với Nguyễn Thị T.T. Ảnh: Minh Khôi Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã xác minh thông tin tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm, hoặc nghi nhiễm virus Corona đang điều trị tại đây, nội dung đăng bài của tài khoản facebook Thùy Trang nêu trên hoàn toàn không có thật.



Đến nay, chủ tài khoản đã gỡ bài viết, tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Corona xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) lan rộng khó kiểm soát, mặt khác đây là facebook có nhiều hoạt động kinh doanh online, tương tác với nhiều người, có tới 1020 người theo dõi khác, do đó, bài viết sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút người đọc và gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Làm việc tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị T.T đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Nguyễn Thị T.T là người bán hàng online nên khi biết thông tin tình hình lây nhiễm virus Corona đang nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo dư luận, thêm vào đó, do bản thân nhẹ dạ cả tin, không kiểm chứng thông tin về sự việc nên đã chỉnh sửa nội dung và đăng tải thông tin sai sự thật này nhằm mục đích vừa muốn cảnh báo cho người khác nhưng cũng vừa để bán sản phẩm thực phẩm chức năng của mình.

Với hành vi trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã ra Quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị T.T vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử” quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị Định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là 1 chiếc điện thoại.

Được biết, đến thời điểm hiện tại Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã triệu tập và hoàn thiện hồ sơ xử lý 11 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona trên địa bàn Nghệ An.