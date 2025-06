Kinh tế Người tiêu dùng ở Nghệ An thắt lưng buộc bụng thời 'bão giá' Từ thực phẩm tươi sống đến hàng tiêu dùng nhanh, giá cả liên tục nhích lên trong những tháng gần đây. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng Nghệ An phải thay đổi thói quen mua sắm mà còn đặt các tiểu thương và nhà bán lẻ vào thế khó...

Những tháng qua, thịt lợn tăng giá liên tục, cao hơn 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: T.P

“Trước đây gia đình tôi thường ăn sườn non ít nhất 3 lần mỗi tuần, giờ thì chỉ dám mua một lần, thậm chí chuyển sang ăn đậu hũ hoặc thịt gà cho tiết kiệm”, chị Hoàng Thuý Quỳnh, một công chức sống tại thành phố Vinh cho biết. Theo chị, giá sườn tăng từ khoảng 135.000-140.000 đồng lên đến 180.000-200.000 đồng mỗi kg là mức biến động khó tưởng trong một năm trở lại đây.

Khảo sát tại nhiều chợ truyền thống cho thấy, thịt lợn đang là nhóm mặt hàng tăng mạnh nhất, giá hiện dao động từ 130.000 đến 220.000 đồng/kg tuỳ loại, cao hơn 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thịt lợn tăng do nhiều lý do, trong đó, tác động dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát, nguồn cung thị trường khan hiếm và chi phí chăn nuôi gia tăng. Ảnh: T.P

Thịt bò cũng không nằm ngoài xu hướng, hiện có giá từ 200.000 đến 280.000 đồng/kg, trong khi các loại hải sản như cá thu, tôm, mực cũng đều tăng trung bình 16-20%.

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và các mặt hàng thiết yếu khác như sữa bột, dầu ăn, nước mắm, cà phê, đường... cũng đồng loạt thiết lập mặt bằng giá mới. Một thùng sữa bột nước 180ml từng có giá 750.000 đồng nay đã lên đến 830.000 đồng. Giá đường cát Biên Hòa nhích lên 2.000 đồng/kg; nước mắm tăng thêm 6.000 - 7.000 đồng/chai; cà phê Nescafé Việt 560g tăng 10.000 đồng/gói...

Giá các loại thuỷ, hải sản cũng tăng mạnh. Ảnh: T.P

Chi tiêu hàng tháng của các hộ gia đình vì thế cũng bị kéo theo. Chị Lân (trú tại phường Hưng Lộc, TP.Vinh) cho biết, chỉ riêng phần ăn uống đã khiến tổng chi tăng 10-15% mỗi tháng.

Trong khi đó, với các cửa hàng bán lẻ, bài toán giữ khách hàng giữa cơn bão giá lại càng gian nan hơn. “Trước đây, mỗi đợt điều chỉnh giá thường rơi vào cuối năm, nhưng năm nay ngay từ đầu năm đã phải cập nhật giá mới liên tục. Có những mặt hàng như sữa, dầu ăn, hạt tiêu... mỗi lần nhập lại là giá khác”, bà Nguyễn Thị Ngọc, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Phan Đăng Lưu (TP. Vinh) chia sẻ. Theo bà, mức tăng từ 5-10% với hầu hết các mặt hàng khiến biên lợi nhuận ngày càng co hẹp, trong khi sức mua giảm đến 30%.

Chi phí đầu vào tăng cao khiến các quán ăn, uống gồng mình để khỏi thua lỗ. Ảnh minh hoạ: T.P

Tại một số quán ăn, chi phí nguyên liệu tăng khiến giá mỗi khẩu phần ăn cũng phải điều chỉnh thêm 5.000 đồng. Tuy nhiên, cũng có không ít quán ăn chọn cách giữ giá bằng việc bớt đi một phần nguyên liệu, như cách làm đặc biệt của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ quán ăn sáng bên quốc lộ 46, xã Hưng Chính (TP. Vinh).

Suốt 5 năm qua, giá cháo lươn, súp lươn tại quán vẫn giữ nguyên 30.000 đồng/bát, với dòng cam kết “quyết không tăng giá” được treo ngay giữa quán. “Giá nguyên liệu có tăng thì mình bớt một con lươn. Nói rõ với khách, ai cũng hiểu và đồng cảm. Người lao động đi làm ăn sáng, 40.000 một bát là phải đắn đo rồi”, chị Hằng nói.

Nhiều quán ăn có giải pháp bớt nguyên liệu để không tăng giá. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, không phải ai cũng gồng được như quán ăn của vợ chồng chị Hằng. Một chuỗi bán bánh mì ở Vinh cũng đã phải nâng giá mỗi ổ từ 15.000 đồng lên 18.000-20.000 đồng. Nhân viên cửa hàng chia sẻ: “Từ bao bì, bột mì đến rau củ đều tăng. Không tăng giá thì bán càng nhiều càng lỗ”.

Ở kênh phân phối hiện đại, các siêu thị đang là tuyến đầu trong nỗ lực bình ổn giá. Ông Trần An Khang, Giám đốc siêu thị GO! Vinh cho biết: “Các nhà cung cấp liên tục đề xuất tăng giá 5-10% do đầu vào đội chi phí. Tuy nhiên, hệ thống siêu thị đang cố gắng giữ ổn định giá với 9 nhóm hàng thiết yếu thuộc chương trình bình ổn thị trường”.

Hiện, các siêu thị đang áp dụng chương trình bình ổn giá cho các nhóm hàng thiết yếu. Ảnh: T.P

Theo Chi cục Thống kê Nghệ An, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2025 đạt hơn 14.628 tỷ đồng, tăng 11,56% so với cùng kỳ năm trước. Dù tăng trưởng vẫn được duy trì, nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 cũng tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,92%; nhóm nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng tăng 3,51%.

Các yếu tố như điều chỉnh giá điện tăng 4,8% từ tháng 5, thời tiết nắng nóng, giá lương thực và chất đốt leo thang... đã góp phần đẩy CPI lên cao.

Các mặt hàng thiết yếu đang rục rịch tăng giá, nhiều nhãn hàng đã có thông báo mặt bằng giá mới từ 1/7. Ảnh: T.P

Tình hình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà sản xuất, kênh phân phối và cơ quan quản lý để kìm hãm đà tăng giá, đảm bảo sự ổn định của thị trường, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí cho người tiêu dùng.