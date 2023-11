Người vợ trốn nã bị bắt cùng chồng với hai khẩu súng đã gây ra vụ bắn người

Sáng 26/11, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1980, trú ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Đây là đối tượng vừa bị bắt giữ về tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quyết định truy nã.

Cách đây 4 năm, Nguyễn Thị Tú Anh đến thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) mua 2 thửa đất của bà Vũ Thị Hoạt với giá 2 tỷ đồng, nhưng chỉ mới đặt cọc 200 triệu đồng. Mặc dù bên bán đã lập thủ tục sang tên sổ đỏ cho Tú Anh, nhưng do chưa trả đủ tiền nên bà Hoạt vẫn giữ sổ đỏ.

Bằng những thông tin đất đai có được trước đó, tháng 2/2019 Tú Anh liên hệ qua mạng xã hội để đặt hàng làm 2 sổ đỏ giả với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Tú Anh đề nghị bà Hoạt mang 2 sổ đỏ thật xuống TP Nha Trang để Tú Anh vay vốn trả nợ.

Tại đó, Tú Anh đã kiếm cớ để đánh tráo, trả lại 2 sổ đỏ giả cho bà Hoạt, lấy 2 sổ đỏ thật rồi thế chấp 1,3 tỷ đồng... Khi vụ việc phát lộ, bà Hoạt tố giác tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang vào cuộc xác minh và đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú Anh về tội danh nêu trên từ ngày 9/10/2023, nhưng do đối tượng này lẩn trốn khỏi địa phương, nên bị truy nã từ ngày 23/10.

Nguyễn Thị Tú Anh.

Xác định trong hành trình Nguyễn Thị Tú Anh lẩn trốn luôn có sự hỗ trợ của người chồng là Lê Xuân Thắng (SN 1981, trú ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Trong khi Thắng là nghi can gây ra vụ nổ súng tại một quán ăn ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang vào đầu tháng 11/2023, nên rất có thể đối tượng này sẽ sử dụng súng để chống trả khi bị truy bắt.

Được phân công nhiệm vụ truy tìm Nguyễn Thị Tú Anh, Thiếu tá Phạm Quốc Hòa - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an TP Nha Trang cùng 3 đồng đội là trinh sát, điều tra viên xác lập kế hoạch, tiến hành truy xét nhiều nguồn. Thế nhưng, vợ chồng Thắng – Anh không còn tạm trú tại căn hộ thuê trọ trong chung cư ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang. Đứa con 2 tuổi của họ cũng đã rời khỏi nhà bà ngoại là Trần Thị Nha ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Mở rộng xác minh các mối quan hệ của Thắng, tổ công tác được biết đối tượng này quê gốc ở Bắc Giang vào Khánh Hòa sinh sống từ nhiều năm qua và có thời gian hành nghề mua bán cây cảnh ở Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk… nên không loại trừ cặp đôi Thắng - Anh sẽ đến các địa phương này để lẩn trốn.

Sau nhiều ngày ráo riết truy xét, đến giữa tháng 11/2023, trinh sát nắm được nguồn tin trong đêm 1/11, Tú Anh thuê xe taxi đưa con trai của mình đi Phú Yên, đến ngày hôm sau (2/11) Thắng mới thuê xe taxi ra điểm hẹn để cùng vợ ẩn náu tại huyện Tuy An (Phú Yên), nhưng không rõ ở thôn xóm, khu phố nào.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất để ngăn chặn hiểm họa từ khẩu súng còn đang cất giấu, trưa 18/11, Thiếu tá Phạm Quốc Hòa trực tiếp chỉ huy tổ công tác đến Phú Yên phối hợp các đồng nghiệp ở Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tuy An, Công an an thị trấn Chí Thạnh và một số xã lân cận, tiến hành rà soát người lưu trú trong các khách sạn, nhà trọ, căn hộ cho thuê và các gia đình có người thân quê ở Khánh Hòa, Bắc Giang, Hải Dương, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, các trinh sát còn tiếp cận nhiều quán ăn uống, giải khát, cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo để dò tìm tung tích nghi can và đứa con riêng của Tú Anh.

Hai khẩu súng ngắn do Lê Xuân Thắng cất giấu đã được Công an TP Nha Trang thu giữ khi khám xét nơi ẩn náu của vợ chồng đối tượng này tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sau gần 4 giờ truy xét, đến tối 18/11, trinh sát được người dân cho biết có cặp vợ chồng lạ mặt thường đến quán một cà phê ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An sáng sớm mỗi ngày; đặc điểm nhận dạng của họ giống như hình ảnh các trinh sát đã cung cấp.

Theo phương án đã vạch ra với sự hỗ trợ tích cực của Công an huyện Tuy An, khi Thắng điều khiển xe máy chở Tú Anh cùng con riêng của người phụ nữ này đến quán cà phê vào sáng 19/11, bất ngờ Thiếu tá Phạm Quốc Hòa ập đến quật ngã Thắng để đồng đội khóa tay bằng còng số 8, trong khi Trung tá Lê Quang Vinh cùng đồng đội ập đến khống chế, bắt giữ Tú Anh theo quyết định truy nã.

Tại trụ sở Công an huyện Tuy An, Thắng khai nhận là đối tượng đã gây ra vụ nổ súng bắn người tại TP Nha Trang.

Vụ việc xảy ra vào chiều 1/11, vợ chồng Thắng – Anh cùng 2 nam thanh niên khác đến một quán cháo lòng bên đường Cao Văn Bé, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang để gặp Đặng Nguyên H (SN 1983, trú ở phường Phước Hải, TP Nha Trang) cùng 3 người nữa giải quyết việc đặt cọc 200 triệu đồng tiền mua lô đất ở phường Vĩnh Hòa và bồi thường tiền cọc do Thắng bội ước. Sau hơn chục phút thương lượng, Tú Anh rời khỏi quán, còn Thắng đồng ý thanh toán tiền đặt cọc và bồi thường tiền cọc với điều kiện trả chậm. Một lát sau Thắng đi vào nhà vệ sinh bên trong quán vài phút thì bước ra, rút khẩu súng ngắn màu trắng bạc, hướng mũi nòng về phía nhóm của H siết cò. Sau tiếng nổ, Thắng chạy ra xe máy của một thanh niên chờ sẵn bên đường để tẩu thoát. Rất may là vụ nổ súng không gây thương vong về người.

Được biết, nhân thân Lê Xuân Thắng từng bị TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xử phạt 4 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” tại Bản án số 48/HSST ngày 8/11/2005 và rời trại giam vào ngày 14/10/2008.

Cùng với việc tiếp tục điều tra về tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Nguyễn Thị Tú Anh, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết định trưng cầu giám định 2 khẩu súng đã thu giữ để có căn cứ xử lý Lê Xuân Thắng theo quy định pháp luật.