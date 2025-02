Pháp luật Dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền của vợ hờ Ngày 15/2, Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục làm việc với đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (SN 1980, trú tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; chỗ ở hiện tại: phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để xác minh về hành vi chiếm đoạt tài sản của chị Trần T.N (SN 1982, hiện đang sống với Việt như vợ chồng).

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường 5, TP Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định dựng chuyện bản thân bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền từ vợ hờ (chị Trần T.N).

Trưa ngày 14/2, Việt chở theo H.Q.T (SN 2006, trú tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) từ TP Vũng Tàu lên huyện Long Khánh, Đồng Nai. Tại đây, Việt chạy vào khu vực rừng cao su rồi gọi điện về cho chị N. khóc lóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chuyển 60 triệu đồng để được trả tự do.

Do lo sợ Việt gặp nguy hiểm nên chị N. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do Việt cung cấp và đến Cơ quan Công an trình báo.

Nguyễn Hoàng Việt tại cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an TP Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh làm rõ.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h40 ngày 15/2, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà đối tượng H.Q.T (SN 1984) tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện Nguyễn Hoàng Việt đang ngủ trong nhà của H.Q.T, và không có dấu hiệu gì của việc bị bắt trói hay đánh đập. Tổ công tác tiến hành mời các đối tượng có liên quan về Công an TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Làm việc với Cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Hoàng Việt đã khai nhận hành vi sai phạm của mình và cho biết: Hiện đang thiếu nợ 38 triệu đồng nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt 60 triệu đồng của chị Trần T.N.

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Việt còn khai nhận trong khoảng thời gian này có quen biết một người phụ nữ khác tên X. Ngoài 38 triệu đồng dùng để trả nợ, số tiền còn lại Việt dự định sẽ để lại tiêu xài và trả tiền thuê trọ cho bạn gái tên X. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.